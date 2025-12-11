陸車巴西擴張快.自駕系統進中東 IMF上調陸經預測

圖／達志影像美聯社

日前剛落幕的「巴西聖保羅國際車展」，比亞迪與長城汽車等新能源車品牌再次成為場上亮點，也反映中國車企在巴西市場快速擴張。中國車企不僅把整車進口到巴西，也在當地設廠，瞄準的就是稅費相對低、而且新能源車市佔僅6%，成長空間大的拉丁美洲市場。造車之外，中國研發自動駕駛系統的企業也進軍中東，與德國賓士和當地業者，在阿布達比聯手推出無人豪華叫車服務。這些工業與服務貿易出口助力中國經濟，讓IMF上調中國今年成長率到5%，但專家也坦言，僅靠出口帶動經濟成長無法長久，呼籲北京當局加快轉型步伐。

睽違七年終於重啟的「巴西聖保羅國際車展」，日前(11月30日)在總計超過50萬人次的參觀熱潮中，畫下句點。

這場拉丁美洲的最大型車展，儘管看不到BMW、Audi、賓士、保時捷與Volvo等豪車，雪佛蘭、福斯以及福特等車商也缺席，但仍有19家國際汽車品牌，以及8間摩托車品牌參展。

北京衛視主播：「其中，中國車企數量居首，新能源車型佔展車總量的約六成，成為全場焦點。」

光是比亞迪，就帶著自家品牌，以及與賓士合資成立的電動車新品牌「騰勢汽車」來參展。另外還有長城汽車、零跑汽車以及奇瑞汽車等。

參展民眾 雷納托索阿雷斯（Renato Soares）：「我覺得太驚人了。中國人真的掌控了這個活動。無論你走到哪裡，都有新的中國品牌，這很壯觀。」

巴西近年來新能源車市場成長快速，銷量從2023年的9.4萬輛攀升到去年的17.7萬輛，接近翻倍。

其中，純電動車的銷量更是從2023的1.93萬輛暴增至去年的6.16萬輛，成長率達219%，且高達8成都是由中國比亞迪與長城汽車兩個品牌所貢獻的。

長城汽車巴西公司首席運營官 迪亞哥費南德茲（Diego Fernandes）：「我們在巴西工廠的投資目標顯然是服務巴西市場，同時也向整個地區出口。」

長城汽車今年8月才剛把收購自賓士的倒閉車廠，改為自家車廠並竣工投產，每年可在地生產約5萬輛新能源車。但公司的目標是把巴西的總銷量提高至每年25至30萬輛車，其中絕大部分將仰賴從中國進口。尤其因為中國與巴西同屬金磚國家，中國汽車進入巴西市場，不但可以獲更好的稅費優惠，更可藉巴西做為跳板，避開高關稅美國，更便利地進入拉丁美洲。

汽車分析師 喬爾雷特（Joel Leite）：「我認為中國看到南美是巨大機遇，可以把這些車帶到沒有稅收問題的地方，而美國存在這些問題。」

當前拉丁美洲的新能源車市佔率僅有6%，成長空間還很大，而中國眾多新能源車品牌鎖定這裡、積極發展的同時，卻也讓當地勞工擔憂，這些廉價的中國進口車輛，以及不遵守當地勞動法規的中國品牌車廠，會影響他們的工作與權益。

ABC金屬工人工會執行董事 Wellington Damasceno：「對我們巴西勞工來說，這是一個令人擔憂的情況，因為大量來自中國的車輛湧入，可能會威脅我們在巴西的工作與生產。」

CSIS中國商業研究部副主任 Ilaria Mazzocco ：「在工廠建設過程中，他們顯然帶來了自家中國工人，這引發了關於比亞迪的重大爭議。因為巴西警方發現這些工人，遭受不公平待遇，且未符合勞動標準。」

儘管出海發展並非一帆風順，但對中國電動車產業來說，「走出去」仍然是生存的重點。

中國自動駕駛科技公司「北京初速度科技」（Momenta）就進軍中東，與阿拉伯聯合大公國本土計程車企業Lumo，以及長期合作的賓士汽車，三強聯手，近日在阿布達比正式推動豪華級無人駕駛叫車服務。

Momenta自駕系統：「開啟自動停車。」

據了解，北京初速度科技早在2017年，就已經與賓士汽車合作推動自動駕駛的演算法與感知技術。賓士並因此成為第一間，獲得北京指定市區道路與高速公路SAE Level 4自動駕駛測試批准的國際汽車製造商，而旗下11月上市的全新純電動CLA車型，也首次搭載了與北京初速度共同開發的智能輔助駕駛系統。

這次三方選擇以賓士的S-Class豪車車型，在阿布達比做為無人計程車的發展第一站，在明年落地營運後計劃逐步拓展至全球更多市場。

然而，北京當局長期推動並且積極鼓勵企業出海與產品外銷的出口導向發展模式，已逐漸令各大海外市場，無法承擔來自中國的廉價傾銷負面效應，連國際組織領袖都公開喊話。

國際貨幣基金（IMF）總裁 喬治艾娃（Kristalina Georgieva）：「作為全球第二大經濟體，中國體量太大，無法僅靠出口實現太多增長。繼續依賴出口導向型經濟模式是不明智的，會讓成長風險加劇，全球貿易緊張局勢也將進一步惡化。」

IMF雖然上修了對中國2025年全年的經濟增長預測，從10月的4.8%上條0.2個百分點，但坦言這主要是官方的宏觀經濟刺激措施，以及美方關稅低於預期所致。

而且不論是IMF或者世界銀行，對於中國明年的經濟成長預測，都比今年更低，只有4.4%到4.5%。分析直指中國國內消費與信心嚴重不足，若繼續仰賴出口增長模式，拒絕經濟轉型，只會讓情況雪上加霜，未爆彈越來越多，不只拖垮自身，還會對全球經濟帶來負面影響。

國際貨幣基金（IMF）總裁 喬治艾娃（Kristalina Georgieva）：「你們需要幫助你們的母親、父親、祖母、祖父改變觀念，讓他們認識到，花錢提振中國的國內消費是一種愛國行為。」

然而硬體更新容易，觀念改變困難，中國經濟能否揮別國內景氣低迷的陰霾，仍得由時間來說明。

