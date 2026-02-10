陸軍上士家中遭祝融 臺東軍人服務站探視關懷

【記者 朱達志／台東 報導】服役於陸軍臺東地區指揮部的陳姓上士住家，日前因電線走火遭受祝融之災，損失嚴重，胞兄也在此次意外事件中不幸罹難，臺東縣軍人服務站長曾仁政得知消息後，於今(10)日在單位政戰主任陳上校及營輔導長等人陪同下，前往陳士家中探視慰問。

曾仁政親自致贈慰問金並表達關懷，盼家屬節哀順變、早日走出傷痛，並指出，急難病困慰助工作是軍友社主軸工作之一，除把愛心與關懷及時傳送到臺東地區急難病困的官兵及徵屬，撫慰痛失至親的情緒外，同時也希望透過此一慰問工作，能讓官兵及眷屬感受到部隊、軍友社及社會各界即時的關懷。（照片記者朱達志翻攝）