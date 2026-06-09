陸軍上士母親術後療養 臺東軍人服務站探視關懷

記者孫建屏／綜合報導

服役於陸軍臺東地區指揮部的李姓上士母親日前因急性呼吸衰竭及氣喘併發，送往臺東馬偕醫院搶救，經緊急插管手術治療後目前已返家休養中，臺東縣軍人服務站站長曾仁政今（9）日前往家中探視，並轉達各界的關懷與慰問。

曾仁政除關心李母病情及話家常祝褔早日康復外，並指出，軍人友之社是軍民之間的橋梁，對有急難病困或任何需要協助之處的官兵和家屬，可直接向各地軍人服務站申請，獲得解決；同時，也希望透過此一慰問工作，讓官兵及眷屬感受到部隊、軍友社及社會各界的關懷。

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臺東縣軍人服務站站長曾仁政今日探視術後療養的陸軍東指部李姓上士母親，並轉達各界的關懷，祝福她日康復，（臺東縣軍人服務站提供）