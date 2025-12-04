陸軍中士當火山孝子抖內直播主 淪共諜洩密賺6萬起訴求刑12年

陸軍孫姓中士因欠債被吸收當共諜，遭起訴求刑12年。（示意圖）

陸軍孫姓中士因重金抖內女直播主，欠下一屁股債上網借款，遭中共情治人員利誘，要求其提供部隊內可取得的國家機密及軍事機密資料，他以手機拍攝相關文件，僅為收受新台幣及虛擬貨幣共6萬多元就成為共諜。台灣高檢署依違反《國安法》等多項罪名起訴孫男，並建請法院從重量處有期徒刑12年，以示儆懲。

孫姓中士在馬防部擔任運輸士期間，因沉迷網路直播，對某位女直播主一擲千金，導致欠債無力償還，他上網尋求融資管道，受暱稱「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人利誘，要求提供部隊的機密資料，孫男以手機拍攝營區內作戰計畫等軍中機敏資料，獲取新台幣及虛擬貨幣共計6萬元報酬。

台灣高檢署調查後認為孫男涉犯《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《國家機密保護法》、《貪污治罪條例》等罪，依法起訴並求處12年徒刑，同時將在押的孫男送審台灣高等法院，經法院裁定繼續羈押。

高檢署表示，本案涉及國安層級高度敏感，必須從嚴辦理，痛批孫男身為軍職人員，本應具備敵我意識與保密防諜觀念，卻為區區數萬元出賣國家機密，行為嚴重侵害國家安全，殊屬不該；對於任何危害國安的行為，將持續秉持縝密蒐證、向上溯源及向下刨根的原則，全面追查並嚴懲不法。





