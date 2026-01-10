陸軍中斷多年 今年起恢復政戰少尉歷練基層連隊排長

陸軍從今年起將恢復政戰初階軍官派任排長的制度，國防大學政戰學院及大學儲備軍官訓練團（ROTC）畢業的陸軍政戰少尉，將不分男女全數派任排長職務，且須至少任滿1年。陸軍官員表示，此舉是為深化政戰軍官的部隊實務經驗，讓他們更快熟悉部隊運作。

參加2025年軍校畢業典禮的政戰少尉。(圖/軍聞社)

據「聯合新聞網」報導，國軍政戰幹部過去都必須優先歷練基層排長等職務，以累積部隊經驗，但這項制度在近十多年因輔導長缺員嚴重而中斷。從2014年起，陸軍因連級輔導長嚴重缺員，將政戰官科初官派任排長的規定修改為可直接派任連輔導長。此後軍中雖曾多次研議恢復「軍政交織歷練」，但都沒有達成共識。

陸軍官員指出，考量基層政戰幹部必須深化部隊實務經驗，將從2026年起，政戰學院及ROTC的陸軍政戰畢業生，將不分男女全數派任排長職務。畢業後先至派職兵科的訓練指揮部，接受與陸軍官校畢業生相同的分科教育，同時必須任滿至少1年的排長職務。

今年起畢業的政戰初官，將恢復歷練基層單位排長。(圖/軍聞社)

陸軍也同步重新開放兵科軍官歷練連級輔導長，以增加軍政間的融合，培養初級軍官的多元思維能力。官員表示，歷練人選保持彈性，由各單位自行依人員編現情況遴選調派，基層幹部經歷管理屬於各軍種司令部權責，本案也多次與政戰局研討後達成共識。

陸軍官員進一步說明，連、營級是第一線執行任務的部隊，輔導長也是主官的五級代理人之一，必須具備純熟的軍事職能和部隊指揮能力。透過歷練排長的經歷，不但有助於累積部隊運作、管理等實務經驗，更能透過實際參與下基地、「聯勇」操演等戰演訓任務，提升軍事職能、學習建制武器的操作，使政戰軍官真正具備作為職務代理人的能力，也更能協助主官達成作戰任務。

官員強調，現代戰爭的作戰節奏加快，政戰與軍事作戰關聯性密不可分，透過交織歷練可深化基層政戰幹部實務經驗，有效反制認知作戰等概念。資深政戰退役軍官則表示，排、連長是最基層的主官，實際負起指揮管理官兵的責任，歷練這類職務，除了可具備更多元專長，最重要是讓初官能更快速成長、融入部隊生活，了解士官兵心態。

