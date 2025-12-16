陸軍二兵趁休假「斜槓搞詐騙」被逮…囂張喊：已被判30年，不差這件

記者陳弘逸／屏東報導

陸軍二兵，趁休假逃兵，加入詐騙集團躲在各飯店、汽車旅館靠詐騙、洗錢犯罪維生，落網後，不只否認犯行，甚至嗆檢方，「已被判30幾年了，沒差啊，這件對刑期不影響，有需要顧慮這些嗎？」。（示意圖／資料照）

駐紮於屏東陸軍機械化第三三三旅聯兵三營戰支連的陳姓二兵，服役期間，趁休假逃兵，加入詐騙集團躲在各飯店、汽車旅館靠詐騙、洗錢犯罪維生；陳男遭通緝，落網後，不只否認犯行，甚至嗆檢方，「已被判30幾年了，沒差啊，這件對刑期不影響，有需要顧慮這些嗎？」後續法院審理，涉及逃兵部分，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，至於涉及詐騙、洗錢犯罪等，則另案偵辦、審理。

判決指出，陳男2024年4月9日入伍，擔任陸軍機械化第三三三旅聯兵三營戰支連，位階二兵屬現役軍人，同年7月19日下午6時許休假離營，卻未在指定時間內返營收假，無故離去職役，棄役潛逃在外遭通緝。

逃兵期間，陳男蝸居各飯店、汽車旅館，加入詐騙集團靠詐騙、洗錢犯罪維生，並於同年8月24日0時許，遭警方查獲。

陳男坦承沒收假返營，是因身體不舒服又卡到詐騙案，才沒回去，否認逃兵；關於從事詐騙、洗錢犯罪，不僅否認犯行，還在偵查期間怒嗆，「都已經被判30幾年了，沒差啊，這件對刑期不影響，有需要顧慮這些嗎？」檢方認為，他態度囂張，藐視司法，向法院建請從重量刑。

法官認為，陳男是現役軍人，因涉刑案逃兵，枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，影響部隊管理及國防安全，考量他的前科及犯後態度不佳，及檢方量刑意見處刑。

法院審理後，針對陳男逃兵罪刑，審理後，依意圖長期脫免職役而離去職役，處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴；至於他涉及詐騙、洗錢犯罪等，則另案偵辦、審理。

