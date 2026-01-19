陸軍做機械狗蒐研評估 義美食品也跨足無人載具產業

接過控制器，副總統蕭美琴隨後就操控機械狗動起來，還好奇的想去抓住機械狗。

副總統蕭美琴說道，「它不給我抓。」

不只能橫著走，機械狗還要挑戰爬樓梯。

機械狗走樓梯、步伐同樣穩健，蕭美琴PO文表示，感謝食品大廠義美邀請，讓自己見證台灣跟國際夥伴合作引進的成果，更期盼軍民之間可以加速跨域合作。

其實陸軍近期就已經針對四足無人地面載具，也就是機械狗（Q-UGV），進行一般性商情蒐研跟評估。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘認為，「搭載很多感測器，去偵察前面有沒有爆裂物，甚至如果說未來科技更發達的時候，還可以派更小型的機器狗，去執行所謂的戰場上的衝鋒陷陣。」

專家認為，機械狗目前要應用在戰場上，比較可能的領域是偵察跟運載。

無人載具陸海空都有，可以應用的範圍不限於軍事，尤其最被關注的無人機，在農業監測、物流運輸都是強力幫手。為了擴大國內對無人載具的需求跟用途開發，立院財委會19日舉行公聽會，聆聽各界意見。

台灣軍警戰術研究發展協會常務理事陳柏宏指出，「業者沒有辦法在國內進行足夠時間的飛行測試，法規要鬆綁或者是要劃定特定的區域，來供這個無人機操作跟測試。」

學者建議，要發展無人機商機，除了透過促參法、修正草案，呼籲政府透過跨部會，共同討論如何招商引資，和國際一起合作。國內部分，民間團體認為，可以透過民間組隊等方式，讓民間財源跟產業投入政策中，強化無人機自主和應用。