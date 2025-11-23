陸軍六軍團憲兵副連長咬傷女士官 勒令退伍賠償和解判拘役40日
〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍第六軍團指揮部憲兵連發生副連長假借指揮監督權限，咬傷女士官離譜事件，涉案前楊姓副連長以徐姓女中士對下屬督導業務有所疏失，張口咬徐女左手臂7、8次造成挫瘀傷，經徐女提告被軍方送辦，楊也因此被勒令退伍、從事水電工作；桃園地院審理時楊與徐女雖達成和解，因所犯法條為非告訴乃論，法官近日審結，依公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪將他判處拘役40日，緩刑2年。
判決指出，楊男於2023年1月1日至同年7月31日擔任陸軍第六軍團指揮部龍勝營區憲兵連副連長(現已退伍)；被害人徐女為該連中士之警務士，負責連上輪車調度、人事等業務，楊對徐女為官階在上長官，具有指揮監督權限。楊男於同年5月29日下午於連上業務辦公室，因不滿黃姓下士業務出現疏失，當下執行副連長督導權限，認為徐女督導下屬有所疏失，而張口咬了徐女左前臂7至8次，造成徐女手臂擦挫傷；徐女不滿遭受不當對待，向憲兵長官反映並提出告訴。
案經軍方調查屬實移送桃園地檢署偵辦，徐也因此事件被部隊汰除退伍，案經檢察官調查後將楊男依法提起公訴。
桃園地院審理認為，楊男所為是利用其業務督管權力對所屬徐姓女士官為傷害犯行，該當刑法第134條前段公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪；法官審酌楊男與審理中犯後始終坦承犯行，已與被害人徐女達成和解，獲其原諒等情，但其所犯法條為非告訴乃論罪，而楊男於退伍後從事水電工、需扶養家人的經濟生活狀況等情狀，審結判處拘役40日，並宣告緩刑2年以啟自新。
更多自由時報報導
88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
其他人也在看
不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導前YouTuber「眾量級crowd」成員家寧近期風波不斷，日前才因與Andy拆夥後引發帳務糾紛，一家四口遭到起訴，近日又被眼尖的網...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
宜蘭蘇澳淹水過後 24日起全面消毒
（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）颱風鳳凰來襲造成宜蘭縣蘇澳鎮11日大淹水，水災過後，鎮公所為預防病媒蚊孳生，安排人員於明天、26日、27日及28日，持煙霧機針對公共區域環境消毒。中央社 ・ 1 小時前
王彩樺合體最美星二代！被封「國民岳母」首曝女婿底線
苗栗縣政府去年舉辦《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》獲得熱烈好評，今年活動全面升級，以「Chill耶誕」為主軸，結合音樂演出、親子互動、美食市集及歌唱競賽，打造規模更盛大的《2025苗栗耶誕城》，將於12月19日至24日在竹南運動公園盛大登場。自由時報 ・ 53 分鐘前
中市十全公園公廁設人工肛門污物盆、手洗器等 打造自然綠意及通風設計
公廁是否乾淨象徵著城市文明，尤其是女性非常重視公廁的乾淨，台中市東區十全公園的公廁，除了有設置親子廁所及性別友善廁所，但設置了「可掀式照護床」、「人工肛門污物盆」、「手洗器」等貼心設備，照顧到了身障民眾如廁的權益，獲得環境部公廁評比項目中，地方政府推薦類「特優」肯定。自由時報 ・ 4 小時前
重心不穩？13噸怪手從車上甩出 佔車道釀超長回堵
重心不穩？13噸怪手從車上甩出 佔車道釀超長回堵EBC東森新聞 ・ 1 小時前
列車變「街頭畫布」？台鐵車廂遭噴漆塗鴉 警方：最重可處7年徒刑
即時中心／温芸萱報導今（23）日清晨，台鐵1108次區間車第4車廂遭不明人士噴漆塗鴉，清潔公司斯巴克一時無法清除，台鐵緊急更換編組，列車延誤約5分鐘發車；台鐵表示，將向肇事者民事求償。警方提醒，此行為觸犯《刑法》毀損罪及《鐵路法》危害鐵路設施罪，最重可處7年有期徒刑，已成立專案小組偵辦。民視 ・ 1 小時前
桃園憲兵副連長遷怒 失控狠咬女下士7下！ 判決出爐
陸軍六軍團憲兵連發生一起離譜衝突鬧上法院，時任中尉副連長的楊姓軍官於2023年因不滿黃姓下士的疏失，將暴怒情緒移轉到另一名無辜的徐姓女下士，狠咬她的手臂7、8口，且力道重到傷部瘀青、挫傷。桃園地院近日審理，依據公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判處楊男拘役40日，緩刑2年；楊男同年遭勒退，目前轉行維修水電。太報 ・ 4 小時前
桃園瓦斯行員工未關閉明火拔管線 害海鮮餐廳失火下場慘了
桃園市八德區一家啤酒海鮮餐廳今年6月8日發生瓦斯桶閥門故障無法關閉，瓦斯行64歲陳姓員工前往處理時，在未關閉明火情況下，拔除故障瓦斯桶連接管引發火災，警方調查後將陳男送辦，桃園地檢署近日偵結依公共危險罪嫌將他提起公訴。檢警調查，失火的啤酒海鮮餐廳位於八德區中正路上，當日下午4點多餐廳廚房開始忙碌之際自由時報 ・ 5 小時前
感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 49 分鐘前
普發現金1萬明起郵局臨櫃領現 首周身分證單雙分流
普發現金1萬元，明（24日）開始開放「郵局領現」，可以到全台1129間郵局臨櫃領現。不過，要注意的是第一周實施分流措施，身分證尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃中廣新聞網 ・ 4 小時前
詐團取簿手一審判10年8月 高院指罪刑不相當改判2年4月
台中一名白牌車司機涉嫌擔任詐騙集團取簿手，協助3度轉交帳戶，賺到700多元，還讓詐騙集團藉此詐得超過100萬元，一審遭重判10年8個月，但全案上訴後，台中高分院僅判2年4月，尤其判決理由提到，不宜單純為了強調刑罰的威嚇功能，而從重超越罪責程度為裁判，認為一審判決有逾越罪刑的疑慮。公視新聞網 ・ 2 小時前
神盾盃資安決賽登場 10組學生團隊攻防113年冠軍隊
（中央社記者楊思瑞台南23日電）國家中山科學研究院在大台南會展中心舉辦第10屆神盾盃資安競賽，10組進入決賽學生團隊今天與去年冠軍隊進行資安攻防，透過各項模擬題型，加強產學界交流，發掘更多資安人才。中央社 ・ 2 小時前
宜縣消防局全國呼吸道插管競賽奪優勝 展現到院前救護實力
宜蘭縣消防局參加社團法人中華緊急救護技術員協會第11屆 TEMTA 全國呼吸道插管競賽再傳佳績，高級救護員趙三奇、藍炳智組成的代表隊，在全國50支勁旅競爭下闖入決賽摘下優等，展現到院前救護的專業堅實基礎。宜縣消防局今天（23日）指出，羅東及冬山消防分隊高級救護員趙三奇、藍炳智，由羅東聖母醫院醫師尤義自由時報 ・ 1 小時前
台鐵區間車遭噴漆塗鴉 報警將求償
台鐵一輛區間車今天（23日）上午被發現被不明人士塗鴉。台鐵表示，已經報警調查，將配合路警調閱監視器畫面查看有無可疑人員及歹徒進入場區可能路線，一旦確認犯案者身分，立即啟動求償事宜。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
台中行人地獄奪命！74歲翁綠燈過馬路遭右轉貨車撞飛…送醫不治
台中市西屯區發生行人死亡車禍，今日（23日）清晨5時許，一名74歲李姓老翁在文心路過馬路時，與一輛右轉小貨車發生碰撞，老翁當場被撞倒在地，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台鐵區間車被不明人士塗鴉 鐵警局全力追查
台鐵1108次區間車，今天早上6時許要發車時，被台鐵人員發現，列車的第4節車廂，居然遭不明人士噴漆塗鴉，而且塗鴉面積相當大。鐵路警察局接獲通報後，研判塗鴉者應該是趁昨晚台鐵收班後下手，目前正全力追查當中。鐵路警察局七堵所在今天早上接獲報案，台鐵聲稱1108次區間車在今天早上要發車時，被發現車身遭人塗自由時報 ・ 1 小時前
區間車遭塗鴉 台鐵報警並將求償
（中央社記者余曉涵、王朝鈺台北23日電）台鐵一輛區間車今天上午被發現被不明人士塗鴉。台鐵表示，已經報警調查，一旦確認犯案者身分，立即啟動求償事宜。中央社 ・ 2 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。民視 ・ 1 小時前
台北喜來登推「金風蟹舞」秋蟹饗宴 2025年感恩聖誕禮籃暖心登場
【陳揚盛／綜合報導】秋來歲末，台北喜來登大飯店即日起於館內粵菜餐廳「辰園」及泰式餐廳「SUKHOTHAI」推出「金風蟹舞」秋蟹饗宴，嚴選北海道活體鱈場蟹、與沙公、沙母等當季肥美蟹種，以精湛手法呈現美蟹料理。即日起至12/27推出兩款感恩聖誕禮籃組，嫩香多汁的「爐烤美國牛肉溫馨組」嚴選2.5公斤頂級安格斯肋眼牛肉，以低溫慢烤鎖住肉汁。經典不敗的「香烤火雞繽紛共享組」肉質細嫩飽滿，外皮烘烤至酥脆。每款組合皆搭配松露培根炒洋芋、龍蝦起司通心麵、義式香料時蔬以及杏仁奶油派等豐富配餐。感恩聖誕禮籃每組售價5990元起，可透過飯店官網訂購平台或飯店1樓The Deli預訂。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
控士林藥燉排骨又「水溝洗麵線」 業者：透明化才好｜#鏡新聞
士林一間老字號藥燉排骨，今年4月才被遊客爆料，在大馬路水溝邊洗麵線，被衛生局查到多項衛生缺失，結果半年後，又被另外一名網友拍到，同樣行為 根本沒收斂！我們求證業者，對方解釋，只是拿部分食材清洗，短短幾分鐘而已，還強調透明化作業，才不會有食安疑慮。鏡新聞 ・ 1 天前