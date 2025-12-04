陸軍出包！實彈射擊射偏「砲彈落入民宅」夫婦聽巨響嚇壞

社會中心／游舒婷報導

嚇死人！陸軍今（4）日在彰化縣溪州鄉進行實彈射擊時，砲彈不慎打到一戶民宅內，隨後彈飛又撞到250公尺外的民宅牆壁，總共3戶民宅居民受到驚嚇。事後陸軍回應表示，單位指揮官親赴現場了解狀況，軍方也將負責民宅相關的修復事宜。

陸軍出包，砲彈射偏落入民宅。（圖／翻攝畫面）

據悉，這起事件發生在今日上午9時許，駐守溪州鄉的陸軍進行實彈演練時，其中一顆砲彈不慎射偏，落到大庄村民宅的遮雨棚，進一步撞倒隔壁戶的樹木，再彈飛250公尺擦撞民宅的磚牆。

廣告 廣告

《聯合新聞網》報導，被砲彈波及的第一戶住宅的住戶是一對退休夫婦，當下正在遮雨棚下煮早餐，被突如其來的巨大聲響嚇到，後來調閱監視器才發現是砲彈。

砲彈把樹木打斷。（圖／翻攝畫面）

對此，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所屬砲測中心進訓部隊今（4）日上午9時30分時許，於濁水溪北岸執行火砲射擊訓練時，因不明原因造成155公厘榴彈誤落民宅事件，造成3戶民宅局部受損，居民無受傷。獲報後，單位指揮官立即親赴現場慰問居民表達歉意，也獲得住戶諒解。

教準部指出，單位獲報後即由專業人員偕同司令部編組專案小組前往調查，釐清事故肇生原因，據以強化部隊訓練測考各項風險管控作為，確維部隊訓練安全；另由軍方負責損壞民宅修復事宜，以確保房屋結構安全。

更多三立新聞網報導

Threads可查IP位置了！中國網軍全現形 遭肉搜怕爆狂做1事

房子免費給女兒住！老伴過世被趕出家門 新北老翁心寒提告

歸化日本籍！華裔日籍議員挺台灣有事 1句話嗆爆中國

中國不爽就施壓！日企也出招了 策略大改「做1決定」

