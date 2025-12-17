陸軍副司令主持耶誕點燈活動 營造耶誕氛圍

記者林睿奕／綜合報導

一年一度耶誕節即將到來，為慶祝溫馨節日及深化軍民情誼，陸軍司令部昨日晚間舉辦「點亮陸軍，國家安心」耶誕點燈活動。現場特別邀請龍潭區長鄧昱綵、九龍、富林及上華里長等地方仕紳及周邊居民們共襄盛舉；透過陸軍軍樂隊的動感演出、點燈祈福儀式等活動，讓現場民眾感受到濃厚的耶誕氛圍，更展現國軍鐵漢柔情、敦親睦鄰的守護力量。

活動在軍樂隊的組曲中揭開序幕，由官兵帶領現場學童一起；隨後，由副司令張中將邀請與會貴賓，共同將手放上象徵希望的大型水晶球，齊聲喊出「點亮陸軍，國家安心」，瞬間點亮大漢營區周邊燈飾及綠園大道，象徵愛與希望之光，也期盼來年順利平安。

此次的點燈佈置別出心裁，將剛硬的軍事裝備與柔和的節慶燈光巧妙結合，並設置成對的甲車、戰車，及生動的國軍官兵敬禮、戰鬥蹲姿等各式戰鬥剪影和武器裝備等專屬造型燈條，在軍事元素與耶誕節溫馨完美融合下，讓國軍堅實守護國家的形象，成為營區周邊最獨特的亮點。值得一提的是，張副司令偕同官兵變身耶誕老公公，親自發送糖果與小禮物給現場的學童們，為小朋友留下難忘回憶。

龍潭鄧區長表示，很開心能夠來到大漢營區參加耶誕點燈活動，學童們玩得十分盡興，充滿歡笑與驚喜，希望透過此活動，讓周邊居民認識國軍、了解國軍，深化全民國防教育理念，更進一步支持國防。

張副司令指出，陸軍是龍潭的好朋友、好鄰居，更是國家安定的守護者，此次點燈活動，不僅拉近營區與周邊居民的距離，讓國軍與地方連結更加緊密，亦期盼藉此創造軍民共融的和諧情感，將「點亮陸軍，國家安心」的守護暖流，傳遞至社會每一個角落。

陸軍副司令張中將偕同龍潭區長等多位嘉賓，共同參與點燈活動，營造耶誕氛圍。（陸軍司令部提供）