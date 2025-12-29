陸軍勇虎戰車路上狂冒煙 八軍團：引擎故障

CM-11勇虎戰車引擎故障狂冒煙。（圖／threads＠j20003j授權提供）





今（29）日上午陸軍八軍團564旅CM-11勇虎戰車執行任務，行經高雄市中山路二段時，整輛戰車狂冒白煙，裡頭的軍人趕緊下車，畫面全被民眾拍了下來。對此，陸軍八軍團回應，該輛戰車因引擎故障而冒出白煙，已由保修小組進行檢測及狀況排除。

有民眾拍下CM-11勇虎戰車正在執行任務，高雄市中山路二段時，戰車卻開始冒出陣陣白煙，整條路煙霧瀰漫，濃煙甚至遮蔽了大半台戰車，裡頭的官兵們趕緊下車，就怕再出更大事故。

對此，陸軍八軍團證實，所轄564旅之CM-11戰車於上午執行任務期間，疑似因引擎故障產生白煙，已由保修小組進行檢測及狀況排除，將要求各部隊持續加強裝備維保，但也強調，訓練期間任何突發狀況，都視為訓練環節，有助於官兵累積實戰經驗及整體戰力提升。

據了解，這已非CM-11勇虎戰車第一次發生事故，最近的一次就發生在今年10月24日，陸軍第六軍團清晨執行機動任務時，右側履帶突然斷裂，卡在半路，經保修小組檢測後拖回營區檢修；今年7月漢光演習時，也發生過CM-11勇虎戰車撞爛民眾車輛，當時便引發熱議。

