陸軍十軍團出事！裝甲兵登山失蹤「緊急搜尋中」

一名服役於十軍團586旅的裝甲兵江弘國，於21日獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線時失蹤，最後一則訊息是告知女友「還剩1公里就下山」，目前警消正全力搜救，今（23日）加派人力搜尋。

據了解，江弘國是休假時騎機車，前往和平區松鶴端要開始攻頂，根據他的行程紀錄，21日早上7點26分開始登山，中午12點52分曾傳送座標位置，下午4點33分登頂後開始返程，晚上7點11分時，他發訊息給女友說：「還剩1公里就下山」之後就失聯，女友相當焦急在隔日凌晨報案。

廣告 廣告

江弘國前往登山時的最後身影。 （圖／翻攝登山情報站）

台中警消獲報後立即展開搜救，初步搜尋未果。今日(23日)已加派人力，國軍與民間救難單位也來支援，目前共30多人擴大搜救範圍全力找人，江弘國的朋友也在網路上廣發尋人啟事，表示江男當天有經過唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷及八仙山，「拜託各位山友幫忙分享協助尋找」，家屬則在谷關消防隊焦急等待。

根據《ETtoday新聞雲》報導，當地居民透露，八唐縱走路線複雜，有許多獵徑容易導致登山客走錯方向。特別是蝴蝶谷瀑布上方500-800公尺處有多處峭壁，唐麻丹主峰下山右側也存在險峻地形，另外，走入獵徑可能抵達松鶴二溪上游的峭壁區域，搜救人員也表示，會重點關注這些區域。

延伸閱讀

美崙工業區驚傳大火！濃煙狂竄駭人畫面曝

影/國3大追撞！「大小貨車打橫翻覆」釀全線封閉

影/台南新光三越「空調負載」冒白煙！緊急疏散幸無明火虛驚一場