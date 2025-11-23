陸軍十軍團出事！裝甲兵登山失蹤「緊急搜尋中」
一名服役於十軍團586旅的裝甲兵江弘國，於21日獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線時失蹤，最後一則訊息是告知女友「還剩1公里就下山」，目前警消正全力搜救，今（23日）加派人力搜尋。
據了解，江弘國是休假時騎機車，前往和平區松鶴端要開始攻頂，根據他的行程紀錄，21日早上7點26分開始登山，中午12點52分曾傳送座標位置，下午4點33分登頂後開始返程，晚上7點11分時，他發訊息給女友說：「還剩1公里就下山」之後就失聯，女友相當焦急在隔日凌晨報案。
台中警消獲報後立即展開搜救，初步搜尋未果。今日(23日)已加派人力，國軍與民間救難單位也來支援，目前共30多人擴大搜救範圍全力找人，江弘國的朋友也在網路上廣發尋人啟事，表示江男當天有經過唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷及八仙山，「拜託各位山友幫忙分享協助尋找」，家屬則在谷關消防隊焦急等待。
根據《ETtoday新聞雲》報導，當地居民透露，八唐縱走路線複雜，有許多獵徑容易導致登山客走錯方向。特別是蝴蝶谷瀑布上方500-800公尺處有多處峭壁，唐麻丹主峰下山右側也存在險峻地形，另外，走入獵徑可能抵達松鶴二溪上游的峭壁區域，搜救人員也表示，會重點關注這些區域。
延伸閱讀
美崙工業區驚傳大火！濃煙狂竄駭人畫面曝
影/國3大追撞！「大小貨車打橫翻覆」釀全線封閉
影/台南新光三越「空調負載」冒白煙！緊急疏散幸無明火虛驚一場
其他人也在看
「剩1公里下山」十軍團裝甲兵「八唐縱走」失聯 國軍、警消擴大搜索
登山失聯！一名服役於陸軍十軍團的裝甲兵，前天（11／21）休假獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線驚傳失聯。他下山前還傳訊息告知女友，表示「還剩1公里就下山」，沒想到晚間卻遲遲未見人，女友也緊急通報。目前警消全力搜救，今天（11／23）國軍也加派人力搜尋。太報 ・ 18 小時前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 20 小時前
天公爐前引燃爆裂物 基隆8旬翁腹部重傷送醫搶救
基隆市調和街一間宮廟，今（23）早有老翁在拜拜後，疑似自行點燃身上的爆裂物引爆，老翁腹部受傷嚴重，臟器外露，廟方人員趕緊報警。目前已送醫搶救中，確切案發原因由警方調查中。公視新聞網 ・ 21 小時前
男子車禍昏迷數月突清醒 驚爆恐怖內幕後去世
男子車禍昏迷數月突清醒 驚爆恐怖內幕後去世EBC東森新聞 ・ 16 小時前
【本日焦點】「13萬人擠爆高雄」攤商笑開懷／評審揭幕後⋯影后激戰 兩人爭到最後一刻／四連霸里長挑月世界濫倒垃圾 揭原因
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.「13萬人擠爆高雄」攤商笑開懷 2.評審揭幕後⋯影后激戰 兩人爭到最後一刻 3.四連霸里長挑月世界濫倒垃圾 揭原因 4.「還剩1公里就下山」裝甲兵失蹤 5.高市涉台言論延燒 王毅提三個「絕不允許」Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 15 小時前
夜市暴利王出爐！不是賣吃的 網揭「最賺攤位」：套圈圈讓人買5棟房
貼文中，原PO對夜市五花八門的攤位感到好奇，詢問哪種類型最會賺錢。留言區隨即湧入大量網友回應，首先被提及的是各類餐飲攤商。不少人批評價格高、份量少、成本低，「骰子牛根本不知道用什麼肉，一份200元只有7塊」、「烤玉米一支賣百元，成本恐怕不到20元」、「糖葫蘆賣到...CTWANT ・ 16 小時前
夜市碳烤變「微波食品」！1.6星評價 業者：跟超商學的
高雄六合夜市一家掛爐碳烤店竟使用「微波爐」加熱串燒，引發網友質疑「掛爐的爐是指微波爐嗎？」店家喊冤表示，全部的串燒都是透過碳烤，微波只是為了加熱。有顧客認為這種加熱方式口感特別，形容是「南部口味」；但也有人抱怨食物口感不夠穩定。儘管負評不斷，店家仍堅持先碳烤後微波的烹調流程，強調是為了提高效率。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
亂象頻傳 六都共享機車 現退燒隱憂
呼應淨零碳排放趨勢，六都近年陸續進駐共享機車，卻嚴重排擠停車位，且違停、酒駕等亂象頻傳，今年高雄Gokube、桃園iRent相繼退場，六都投放數有逐年減少趨勢，地方政府雖都支持發展多元運具，但共享機車未來發展已見隱憂。學者建議加強與大眾運輸串聯，發展「最後一哩」使用模式。中時新聞網 ・ 1 天前
心齋橋人潮依舊爆滿！林氏璧：算中國旅客少了仍難「空街」
[Newtalk新聞] 近期外界關注中國旅客赴日人數是否減少，不少人以日本各大鬧區人潮作為觀察指標，臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》林氏璧指出，單從街道人流很難判斷中國旅客是否變少，尤其大阪心齋橋等熱門觀光區長期以來人潮眾多，就算中國旅客減少，現場視覺上仍可能十分擁擠。 林氏璧表示，近日有網友拍攝心齋橋筋商店街，驚訝人潮依舊爆滿，但拍攝時間適逢日本三連休第一天，加上紅葉旺季，本身就是旅遊高峰期，疫情後報復性旅遊回流，該地平日便相當熱鬧，並非近期才特別擁擠。 根據統計，今年1至10月訪日旅客累計達3554萬人，主要來源包括中國820萬人、韓國766萬人、台灣562萬5900人、美國273萬人與香港201萬人，林氏璧以簡單數學比喻，假設一條街原本100個人，把中國旅客所佔的23%扣除後仍剩77人，「依舊很擠，很難拍到空景，更別提還有大量日本本地旅客與國內觀光。」 他也強調，「是否感覺人潮變少」取決於各國旅客的地區分布，而非單一商圈的景象。依日本觀光廳統計，台灣旅客分布最為廣泛，在全國47都道府縣多數縣市的過夜人數中排名第一；韓國旅客則集中於九州等近距離地區；中國旅客多集中在東京、大阪、京都與新頭殼 ・ 23 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 18 小時前
78歲失智翁陳屍基隆田寮河！身上「一張火車票」惹鼻酸 家屬悲痛崩潰
21日深夜，基隆市田寮河信一路河段，發現一具浮屍，警消獲報後將其打撈上岸，確認死者為78歲的林姓老翁，並在其隨身物品內，找到一張火車票，警方循線查出，住在桃園的林翁，有輕微失智，他於昨天搭乘火車北上到基隆找兒子，不料卻陳屍田寮河中，讓家屬悲痛萬分，警方正積極調閱監視器，釐清林翁墜河位置。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
趙露思蘋果水保養秘訣公開！中醫推薦5款美容茶飲提升氣色、改善疲勞
今年以人氣陸劇《許我耀眼》再次成為話題焦點的趙露思，日前不只發表了新專輯，更在慶生見面會上大秀演藝實力令粉絲驚豔。然而擁有骨感身材與精緻臉蛋的她，便曾在直播上分享自己私下美容養顏秘訣，就是每天一杯自製「蘋果水」！到底全網爆紅的「蘋果水」怎麼製作？還有哪些養顏美容茶推薦？以下文章一次整理給妳！bella儂儂 ・ 47 分鐘前
現役軍人獨攀八仙山傳訊女友「剩1公里下山」 驚傳失聯尚未找到人
江男的朋友這兩天不斷在各大社群平台發文求助，希望山友幫忙留意線索。根據朋友描述，江男 21日早上7時26分從和平區出發，依序行走唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷及八仙山路線。中午12時52分曾留下座標，下午4時33分登頂折返，直到晚上7時11分回報「剩1公里」，之後就音訊全無。消...CTWANT ・ 15 小時前
日圓重貶、長債殖利率飆高，「拋售日本」風聲再起，敲響財政警鐘
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，日本資產正面臨股、匯、債三殺壓力：在新任首相高市早苗擬端出疫情以來最大規模財政刺激方案之際，投資人加速拋售日圓與日本公債(JGB)，長天期殖利率連日飆升、股市走弱，市場對日本財政與貨幣政策的疑慮急遽升溫，被部分國際資金形容為「日本版英國公債危機前奏」。報導指出，自高市在黨內選舉勝出、邁向日本首位女首相的七週內，日圓對美元已累跌約6%，近期一度貶至約157.78的10個月新低；30年與40年期日債殖利率齊創歷史新高，指標10年期殖利率短短四個交易日即急升11個基點，突破1.8%，創17年新高，10年期期貨成交量也衝上七個月高點。市場人士直言，這套以龐大赤字融資支撐的財政刺激，正迫使債市重新定價日本風險，「市場愈來愈大聲在警告，日本央行正落後形勢」。壓力並非只落在日本央行身上。日本財務大臣與央行罕見召開不定期會議後表示，正以「強烈的危機意識」緊盯市場走勢，但仍無法阻止賣壓延續。隨著日本央行逐步減少長期國債買盤、壽險等大型機構投資人將部位自超長天期國債移開，JGB市場的「自然買盤」明顯萎縮。數據顯示，日本壽險業者10月已連續第三個月成為超長債淨賣方，累計出售規模財訊快報 ・ 2 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
13萬人「擠爆高雄」！ 夜市攤商樂 人潮多三倍
高雄演唱會引爆美食商機！四大演唱會首日湧入13萬人，散場後粉絲們紛紛跑到夜市覓食，瑞豐、六合夜市人潮洶湧，攤商忙到「停不下來」，食材備料比平常多一倍，老江紅茶牛奶更是大排長龍。TWICE演唱會第一天就創下4.2億元觀光產值，捷運單日運量突破35萬人次，比跨年還多，演唱會的經濟效益驚人！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
基隆翁進宮廟拜拜「身上鞭炮爆炸」 姪子錯愕：平常沒異狀
今日上午8時許，基隆市調和街上萬安堂宮廟發生一起意外，現場疑似氣爆，警消人員獲報後到場，發現有一名男子臟器外露，緊急將男子送往醫院急救；根據現場人員指出，男子當時疑似在身上綁爆裂物後自燃導致意外，而男子的姪子接獲消息後，表示自己也嚇了一跳，對此感到相當意外。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本
日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...聯合新聞網 ・ 1 天前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 14 小時前
《金融》日本發出干預訊號 日圓迅速回升
【時報-台北電】外匯評論： 1.USD/JPY 上週五數據顯示，日本10月全國消費者物價指數(CPI)與核心CPI均較上年同期漲3%，仍高於日本央行(BOJ)的2%目標，讓市場保持對BOJ近期升息的臆測，另外進口與出口分別較去年同期增0.7%及3.6%超過預期，貿易逆差則減至2,318億日圓，而且標準普爾(S&P)全球調查日本11月製造業採購經理人指數(PMI)初值連續五個月萎縮達485.8，但速度較前月低及產出降幅趨緩，提供日圓支撐，並據日本首相高市早苗內閣批准一項21.3兆日圓經濟刺激方案，加劇財政狀況惡化的憂慮。 但財務大臣片山皋月表示，日本認為干預外匯市場是應對日圓過度波動和投機性走勢的一種可能，為迄今最強烈警告，而且BOJ總裁植田和男稱，必須注意日圓疲軟可能推高進口成本和更廣泛價格，影響基礎通貨膨脹，將在接下來的策會議討論升息的可行性和時機，引發美元兌日圓自157.54高點下跌。 隨後數據顯示美國8月躉售庫存修正較前月持平，但躉售銷售較前月增0.1%遜於預期及10月民間部門每周平均實質所得降0.1%，並據密西根大學調查美國消費者信心指數終值升至51.0，但S&P全球表示，美國時報資訊 ・ 55 分鐘前