陸軍又爆醜聞！女中士缺錢跟下屬借貸 「浴室啪啪」換錢

陸軍日前發生一起性醜聞，湖口聯保廠的一位男性下士，跟一位急需用錢的女中士，達成借錢給對方，代價是要固定發生關係，2人多次在軍營內的浴室發生關係，男主角遭撤職並停用3年，他打行政訴訟官司近日被駁回。

陸軍湖口聯保廠爆出性醜聞。（圖／陸軍示意圖，中天新聞）

法院判決揭露，涉案的郭姓下士，在2024年3至5月間利用女中士急需借錢之際，提出以性行為換取借款的條件，兩人在營區浴室發生關係，郭員明知軍中嚴禁不當兩性交往，仍多次與女中士在營內密會發生性關係。兩人透過通訊軟體討論性行為細節，包括「戴保險套」、「在（營區）裡面還是外面旅館？」等對話內容。郭員雖辯稱雙方「你情我願」，並指出女中士事後仍主動聯絡借款，未表現出恐懼或受害情緒，但法院強調，案件焦點並非性侵與否，而是明知營內禁止發生性行為卻屢次違規的事實。

廣告 廣告

軍方調查認定，郭員未顧及幹部身分及性別分際，其行為已違反《軍風紀維護規定》第31點，構成「重度違失」。郭員主張其他類似案例僅受記過處分，對他直接撤職有違比例與平等原則。然而法院認為其情節嚴重、態度輕率，且在懲處會議中推諉責任、毫無悔意，軍方處分合法適當。

判決書中的對話紀錄與調查內容，證實郭員確實與女中士在浴室發生性行為，並曾發表「外面1500的一堆」等不當言論，顯示缺乏軍人應有操守。法院指出，郭員具大學學歷且已服役六年，理應熟知軍中規範，卻仍知法犯法，對部隊形象造成嚴重損害。最終法院駁回其訴訟，判決可上訴。

延伸閱讀

彰化139線重機撞超跑！騎士噴飛左手骨折送醫

超辣變臉醫美網紅涉毒被捕！警方家中查獲搖頭丸、大麻煙彈

台中社區住戶高處誤推落冰箱 管理員遭嗆「小心沒工作」