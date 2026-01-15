陸軍司令呂坤修擔任M1A2T射手 實彈射擊命中目標

（中央社記者游凱翔台北15日電）第2批M1A2T已展開換裝訓練，青年日報今天報導，為了解新式武器裝備效能，陸軍司令呂坤修上將昨天赴新竹坑子口訓場擔任戰車射手，並參與實彈射擊訓練、精準命中目標。呂坤修也盼優化戰訓整備成效，建構完善的後勤維保能量，確保新式裝備能夠發揮最大作戰效能。

第2批M1A2T戰車去年7月抵台後隨即啟動換裝訓練，並於去年12月正式進駐新竹坑子口訓場，依循首批模式展開換裝訓練課目中「結合火砲與觀瞄系統驗收」，並自去年12月底起至本月執行多次120公厘戰車砲實彈射擊（含夜射）、機槍射擊等，規劃月底結訓。

青年日報今天報導，為了解新式武器裝備效能，呂坤修昨天赴新竹坑子口訓場擔任戰車射手，參與M1A2T戰車實彈射擊訓練，並精準命中目標。

戰車駕駛許文昇上兵表示，能與司令成為同一輛戰車的成員非常榮幸，對於基層官兵有很大激勵士氣的作用；呂坤修指出，參與射擊主要目的，就是要激勵全體換裝部隊官兵士氣，與所有M1A2T戰車部隊的弟兄站在一起，展現守護中華民國決心。

他也提到，透過實際操作，對於戰車成員各項任務分工與接戰程序有了充分了解，而親自執行實彈射擊有兩層意涵，除了對新式裝備有更深入的認識，也希望起示範的作用，鼓勵幹部勇於學習各項新式裝備操作，具備充分的了解，才能讓武器效能發揮到極致。

呂坤修也期勉幹部，要與官兵站在一起從事訓練，用優異職能去領導部屬，遠比用階級領導更有效果，更能讓官兵信服。他同時盼各級幹部，透過密集的換裝訓練，務實汲取寶貴經驗參數，優化戰訓整備實效，建構完善的後勤維保能量，確保新式裝備發揮最大作戰效能，厚植陸軍整體戰力。（編輯：楊凱翔）1150115