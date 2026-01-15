陸軍司令實彈射擊戰車砲！ 呂坤修上將擔任M1A2T射手身先士卒創首例

陸軍換裝第二批M1A2T艾布蘭式主力戰車，陸軍司令呂坤修上將2026.1.14身先士卒，前往坑子口靶場親自擔任M1A2T射手，與官兵一同執行實彈射擊訓練。陸軍提供



台灣接受第二批美製M1A2T戰車正在換裝訓練最後階段，為瞭解新式武器裝備效能，陸軍司令呂坤修上將昨天（1/14）親赴坑子口訓場擔任射手，參與M1A2T戰車實彈射擊訓練，並精準命中目標。這也是有記錄以來首位陸軍司令親自實彈射擊戰車砲。

對於能與陸軍司令呂坤修上將一同在M1A2T戰車上進行實彈射擊訓練，584旅聯兵營戰車駕駛許文昇上兵表示，能與司令成為同一輛戰車的成員非常榮幸，雖然很緊張怕表現不好，但是對於基層官兵有很大的激勵士氣作用。

陸軍司令呂坤修上將表示參與射擊，最主要目的就是要激勵全體換裝部隊官兵同仁的士氣，與所有M1A2T戰車部隊的弟兄們站在一起，展現共同守護中華民國的決心。透過實際操作，對於戰車成員各項任務分工與接戰程序有充分瞭解；另外，親自執行實彈射擊有兩層的意涵，除了對新式裝備有更深入的認識，也希望起示範的作用，鼓勵幹部勇於學習各項新式裝備操作，有了充分的瞭解，才能讓武器效能發揮到極致。

陸軍換裝第二批M1A2T艾布蘭式主力戰車，陸軍司令呂坤修上將2026.1.14身先士卒，前往坑子口靶場親自擔任M1A2T射手，與官兵一同執行實彈射擊訓練。陸軍提供

呂坤修期勉幹部要與官兵站在一起從事訓練，用優異的職能去領導部屬，遠比用階級領導更有效果，更能讓官兵信服。此外，司令亦期勉各級幹部，透過密集的換裝訓練，務實汲取寶貴經驗參數，優化戰訓整備實效，建構完善的後勤維保能量，確保新式裝備發揮最大作戰效能，厚植陸軍整體戰力。

