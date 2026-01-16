陸軍司令擔任M1A2T戰車射手 呂坤修上將親自射擊命中目標

為了驗證新式武器裝備的效能，陸軍司令呂坤修上將14日前往新竹坑子口訓練場，親自擔任戰車射手，參與M1A2T型艾布蘭式戰車的實彈射擊訓練，並精準命中目標。當天的戰車駕駛許文昇上兵表示，能與司令成為同一輛戰車的乘員，他感到非常榮幸。

第584旅第二個換裝M1A2T戰車的聯兵營，進行實彈射擊訓練。(圖/軍聞社)

呂坤修表示，透過實際操作，能對戰車乘員的各項任務分工與接戰程序有充分了解，而親自執行實彈射擊具有兩層意涵，除了對新式裝備有更深入的認識，也希望發揮示範作用，鼓勵陸軍幹部勇於學習各項新式裝備操作，讓武器效能發揮到極致。

廣告 廣告

呂坤修也期勉裝甲兵幹部，要與官兵站在一起從事訓練，用優異職能去領導部屬。他期盼各級幹部，透過密集的換裝訓練，務實汲取寶貴經驗參數，提升戰訓整備實效，建構完善的後勤維保能量，確保新式裝備發揮最大作戰效能，厚植陸軍整體戰力。

陸軍司令呂坤修(圖左二)親自參與M1A2T戰車實彈射擊。注意他穿著的裝甲兵數位迷彩連身服，胸前拉鍊處仿效美軍軍服以魔鬼粘佩掛3星上將階級。(圖/陸軍司令部)

在第一個換裝M1A2T型戰車的第584裝甲旅第3聯兵營（配備2個戰車連），於2025年10月31日正式成軍後，迄今陸軍已接收80輛，預計最後一批28輛M1A2T型戰車將於2026年第一季運交完畢。目前第584旅第二個換裝M1A2T型戰車的聯兵營正進行密集訓練，預計1月底可以結訓。

事實上，呂坤修1月8日在教準部指揮官孔乃德中將、陸軍司令部督察長蔡則明少將等幹部的陪同下，已前往裝甲兵訓練指揮部視導M1A2T型戰車的換裝訓練實況。

延伸閱讀

台美關稅拍板15％！盧特尼克：台灣必須「讓川普滿意」

台積電產能大逃離？學者：台灣經濟三大引擎全面受衝擊

傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」