陸軍司令部政戰幹部講習 勉齊心塑建優質勁旅

記者連琳／綜合報導

陸軍司令部政戰主任樓中將昨日親赴東部地區主持「114年度政戰幹部講習」工作指導，期勉全體政戰同仁深切體認職責、使命，以及所面臨的挑戰，基層輔導長必須具備軍事素養，才能全力協助主官達成作戰任務，齊心塑建有愛國信念、有心理韌性、有戰鬥意志的優質勁旅。

樓主任強調，中共不斷運用統戰與收買的方式，如買情報、人心、分化、戰鬥意志等，意圖達到降低犯臺成本的目的。當收買有成果，就表示我們內部被瓦解，很可能就是動武的最佳時機；如果買不成，相對表示我們抗敵意志堅定，有捍衛國家的決心，反而不敢輕言啟戰。因此，政戰同仁必須體會肩負著守護國家安全前哨戰的重任，而且是一定要獲得勝利的前哨戰。

最後，樓主任勉勵政戰是整體作戰序列的一部分，提出基層輔導長4項核心任務：「提升軍事素養、全力協助戰訓本務」、「強化官兵愛國信念及建構心理韌性」、「杜絕共諜，堅定抗敵意志」及「照顧官兵生活」，與主官共同帶領部隊成為敵人不敢輕犯、全民放心託付的堅實戰力，讓政戰幹部為守護中華民國永續發展盡一分力量。

