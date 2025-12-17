陸軍司令部耶誕點燈「點亮陸軍、國家安心」 軍民聯手營造龍潭耶誕大道
一年一度的耶誕節即將到來，為慶祝這個溫馨的節日及深化軍民情誼，陸軍司令部今天（12/17）晚間舉辦「點亮陸軍、國家安心」耶誕點燈活動。現場特別邀請龍潭區長鄧昱綵、九龍、富林及上華里長等地方仕紳及周邊居民們共襄盛舉；透過軍樂隊的動感演出、點燈祈福儀式及溫馨的發糖果活動，讓現場民眾們感受到濃厚的耶誕氛圍，更展現國軍鐵漢柔情、敦親睦鄰的守護力量。
軍樂隊熱力登場 大漢耶誕大道溫馨璀璨
活動在陸軍軍樂隊的組曲表演中揭開序幕，樂隊演奏流行歌曲「星期五晚上」，官兵們展現熱情活潑的一面，帶領現場學童一起挑戰「16蹲」舞步，軍民同樂、活力四射，增添熱鬧氛圍；隨後，由陸軍副司令張中將邀請與會貴賓，共同將手放上象徵希望的大型水晶球，齊聲喊出「點亮陸軍、國家安心」，瞬間點亮大漢營區周邊的燈飾及綠園大道，象徵著愛與希望之光，也期盼來年順利平安。
甲車、戰車化身燈飾 軍事元素超吸睛
此次的點燈佈置別出心裁，將剛硬的軍事裝備與柔和的節慶燈光巧妙結合，並設置了多款專屬陸軍的造型燈條，包含成對的甲車、戰車，以及生動的國軍官兵敬禮、戰鬥蹲姿等各式戰鬥剪影及武器裝備，這些軍事元素，在燈光的勾勒下顯得格外吸睛，不僅在黑夜中呈現國軍堅實守護國家的形象，更讓軍事元素與耶誕節溫馨完美融合，成為今晚最獨特的亮點。
深耕在地情誼 陸軍是龍潭的好朋友
活動期間，張副司令偕同官兵變身耶誕老公公，親自發送糖果與小禮物給現場的學童們，小朋友們興奮之情溢於言表，場面溫馨感人。
龍潭區長鄧昱綵表示，很開心今天來到大漢營區前參加聖誕點燈活動，學童們玩得十分盡興，充滿歡笑與驚喜，希望透過今天的活動，能夠讓周邊居民認識國軍、瞭解國軍，深化全民國防理念，更重要的是，以後一定要支持國防。
張副司令則表示，「陸軍是龍潭的好朋友、好鄰居，更是國家安定的守護者」，此次點燈活動，不僅拉近營區與周邊居民的距離，讓國軍與地方連結更加緊密，更期盼藉此創造軍民共融的和諧氛圍，將「點亮陸軍、國家安心」的守護暖流，傳遞至社會的每一個角落。
