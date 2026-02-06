陸軍基地訓練更硬了！顧立雄曝「天數翻倍」：24小時連續對抗

國防部長顧立雄近日透露，陸軍各部隊今年開始執行新式兵科基地訓練，汲取美軍訓測經驗跟模式，5天4夜的戰術測驗改為10天9夜，且24小時連續對抗。（資料照／李奇叡攝）

因應共軍威脅，國軍實戰化演練強度也逐步提高。國防部長顧立雄近日透露，陸軍各部隊今年開始執行新式兵科基地訓練，汲取美軍訓測經驗跟模式，5天4夜的戰術測驗改為10天9夜，且24小時連續對抗；另外，一年期義務役為主的步兵營，也將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考。

顧立雄近日向媒體指出，陸軍各部隊今年開始執行新式兵科基地訓練，主要是汲取美軍訓測經驗跟模式，區分「前置訓練」、「戰術」及「戰力鑑測」等3個階段；而以往是5天4夜的戰術測驗，現在調整結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜，採24小時連續對抗進行。

他表示，除驗證地面部隊協同作戰能力外，也將透過兵科基地訓練，磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性。另外，以1年期義務為主編成的步兵營，因大學畢業要等到2027年，目前進來都是高中畢業、人數較少，今年將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。



