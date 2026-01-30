陸軍士兵因病住院 屏東軍人服務站關懷祝福

記者張雅淳／綜合報導

陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心黃姓士兵，近期身體不適反覆高燒，住院治療，屏東縣軍人服務站專員蔡尚武今（30）日代表敬軍顧問亮明紙品有限公司總經理余南興實施慰問，祝福黃兵早日康復。

屏東縣軍人服務站表示，黃兵因病住院亟需關懷，經單位幹部聯繫申請，蔡尚武即代表余南興親赴醫院關懷慰問，並致送慰問金，希望透過及時的服務，讓官兵感受到部隊及軍人之友社的溫馨關懷。

屏東縣軍人服務站專員蔡尚武前往醫院關懷住院官兵，致贈慰問金並祝福早日康復。（屏東縣軍人服務站提供）