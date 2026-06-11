陸軍士兵因病住院 臺南軍人服務站關懷慰問

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記者王勇智／臺南報導

陸軍東引地區指揮部保修連吳姓上兵日前因病住院，目前在家療養；臺南市軍人服務站聞訊後，由站長劉可雲代表軍友社理事長黃呈琮及秘書長簡士偉前往吳府關懷，並致贈慰問金。

劉可雲表示，吳上兵因病住院後，經所屬部隊幹部聯繫申請，服務站立即辦理相關慰問服務事宜，希望讓官兵感受到部隊及軍友社的摯切關懷；吳上兵對臺南市軍人服務站的慰訪，則深表感謝之意。

臺南市軍人服務站站長劉可雲前往吳府關懷，並致贈慰問金。(臺南市軍人服務站提供)