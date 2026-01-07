陸軍士兵家屬因病住院 臺南軍人服務站慰問關懷

記者王勇智／臺南報導

臺南市軍人服務站站長劉可雲今（7）日前往仁德區探視陸軍航空基地勤務廠航材補給庫蔣姓士兵眷屬，致送慰問金，並轉達中華民國軍人之友社的關懷之意。

蔣姓士兵母親日前因病住院治療，目前已出院返家休養；劉可雲接獲部隊通知後，隨即前往關心，並致送慰問金，轉達軍友社理事長黃呈琮及秘書長簡士偉關懷之意。

劉可雲表示，急難病困慰助工作是軍友社主軸工作之一，主要是希望能稍微減輕官兵的負擔及憂心，也請蔣員母親安心休養並祝福早日康復。

臺南市軍人服務站站長劉可雲今日前往仁德區探視蔣姓士兵眷屬，轉達中華民國軍人之友社的關懷之意。（臺南市軍人服務站提供）