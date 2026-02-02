陸軍士兵意外受傷 臺東軍人服務站探視關懷

記者林睿奕／綜合報導

服役於陸軍臺東縣後備旅的古姓士兵日前休假返家途中，因車禍意外造成右腿骨折及身體擦挫傷，經臺東馬偕醫院手術治療後，目前已返家療養，臺東縣軍人服務站站長曾仁政日前前往位於知本的古兵家中探視及關懷，並致贈慰問金。

曾仁政除關心古兵病情外，也叮囑安心療養，祝福早日康復，盼能儘早重返工作崗位，同時指出，軍友社是軍民之間的橋梁，對有急難病困的官兵與眷屬，軍人服務站將持續落實照顧國軍及眷屬服務工作。

臺東縣軍人服務站站長曾仁政前往古兵家中探視及關懷，並致贈慰問金，祝福早日康復。（臺東縣軍人服務站提供）