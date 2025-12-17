陸軍士官二專班學員「沉迷賭博」被抓包長官！他斷送前途…下場曝光
記者陳弘逸／桃園報導
桃園市莊姓陸軍專科學校士官二專班學生，在校期間，迷賭博玩「百家樂」遭單位長官發現，被依法移送偵辦，他去年因案退伍，斷送前途，被法院依在營區賭博財物罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。
判決指出，莊男2023年8月考取陸軍專科學校，在桃園市中壢區建國營區就讀，接受士官二專班訓練期間，竟沉迷賭博玩「百家樂」遭單位長官發現，被依法移送偵辦，他也於2024年7月15日退伍。
莊男因犯陸海空軍刑法第75條第1項前段之在營區賭博罪，斷送前途，被檢方依法起訴，向法院聲請簡易判決處刑。
法官認為，莊男為現役軍人，竟在營區從事網路下注賭博，助長軍中賭博風氣，有敗壞軍紀；審理後，將他依陸海空軍刑法第七十五條第一項前段之在營區賭博財物罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。
