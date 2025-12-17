陸軍士官二專班學員「沉迷賭博」被抓包長官！他斷送前途…下場曝光

記者陳弘逸／桃園報導

桃園市莊姓陸軍專科學校士官二專班學生，在校期間，迷賭博玩「百家樂」遭單位長官發現，被依法移送偵辦。（示意圖／資料照片）

桃園市莊姓陸軍專科學校士官二專班學生，在校期間，迷賭博玩「百家樂」遭單位長官發現，被依法移送偵辦，他去年因案退伍，斷送前途，被法院依在營區賭博財物罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，莊男2023年8月考取陸軍專科學校，在桃園市中壢區建國營區就讀，接受士官二專班訓練期間，竟沉迷賭博玩「百家樂」遭單位長官發現，被依法移送偵辦，他也於2024年7月15日退伍。

莊男因犯陸海空軍刑法第75條第1項前段之在營區賭博罪，斷送前途，被檢方依法起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

廣告 廣告

法官認為，莊男為現役軍人，竟在營區從事網路下注賭博，助長軍中賭博風氣，有敗壞軍紀；審理後，將他依陸海空軍刑法第七十五條第一項前段之在營區賭博財物罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。

更多三立新聞網報導

用「性愛麻痺自我」狠甩刻薄妻…3天讓小三火速轉正！渣夫勇敢重拾生活

跟女病友同床「情慾難控」變態暖男趁夜強制性交、猥褻…犯下7項重罪

斷送女清潔員性命！賓士男辯「沒酒駕」被抓包連跑2間酒吧…喝到天亮

酒駕害清潔隊情侶成死別！總是面帶微笑…居民形容：碰到她開啟幸福一天

