陸軍士官長「與妻吵架」離家失聯 尋獲已陳屍車內

陸軍司令部一名李姓士官長在19日休假時失聯，沒想到，21日上午卻被警方發現，陳屍在雲林某處的車內。對此，陸軍司令部今（23）日也表示，所屬李姓士官休假期間因故離家失聯，經家屬通報警方協尋，警方尋獲李士時已無生命跡象，詳細死因仍待釐清。對此，陸軍司令部也深表哀痛與不捨，獲報後也指派幹部前往處理，後續將持續協助家屬治喪事宜。

根據《ETtoday新聞雲》報導，李姓士官長日前與妻子因離婚問題發生爭執，19日離家後失蹤；直到21日清晨時，還曾傳送簡訊給妻子，隨即自駕小客車前往雲林斗六，沒想到，當天上午再被發現時，已失去生命跡象。

對此，陸軍司令部今日也表示，李姓士官休假期間因故離家失聯，家屬通報警方協尋，並發現李已無生命跡象，目前正由檢警調查中。「陸軍司令部對此深表哀痛與不捨」，獲報後即指派幹部前往處理，後續協助家屬治喪事宜；另持恆加強部隊生命教育與心理韌性，建立官兵正確認知。

