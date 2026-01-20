陸軍士官闖臥鋪「打X槍」！她突聞異味傻眼起身 驚見球鞋沾滿液體怒告

記者林盈君／基隆報導

去年10月間，陸軍東引地區指揮部一名23歲的施姓士官，於搭乘新台馬輪返台期間，竟隻身闖進林姓女子的臥鋪，朝女方的右腳球鞋「打X槍」，之後又將球鞋放回原位離去。林女瞄到施男離去的背影，查看後驚見球鞋上有「不明液體」，隨即通知船務人員報案，案經基隆地檢署調查，認定施男涉犯毀損罪，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

施男遭基隆地檢署起訴。（示意圖／資料照）

據了解，施男闖進林女的臥鋪後，涉嫌對其球鞋「打X槍」，林女指出，當時聞到奇怪異味，又見到施男離去，檢查後才發現鞋子遭對方「汙染」，遂立即請船務人員報案處理，地檢署偵辦時，施男也坦承犯行。檢方偵結，認為施男雖未觸犯竊盜罪，但「打X槍」卻導致被害人球鞋不堪使用，涉犯毀損罪，因此依法起訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

