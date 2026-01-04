即時中心／徐子為報導



澎湖望安水垵沙灘今（4）上午發現一具浮屍，經指認，確認是陸軍澎湖防衛指揮部所屬作業隊潛水失蹤的何姓士官，當地警方已報請澎湖地檢署相驗，釐清死因。





望安警分局說明，本（4）日上午11時左右，有民眾在望安鄉水垵村破滬沙灘發現一大體，並向警方報案。



警方蒐證研判，是上（12）月27日在馬公山水海域潛水失蹤男子；警方已聯繫家屬，在軍方、警方、憲兵隊人員陪同下，於今下午搭船至望安鄉確認身份，全案將報請臺灣澎湖地方檢察署檢察官進行相驗作業以釐清死因；另妥予協助家屬辦理後續事宜。





原文出處：快新聞／陸軍士官馬公潛水失蹤 望安沙灘尋獲了

