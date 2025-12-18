陸軍官校致贈羅廣仁感謝狀 表彰校史傳承卓越貢獻

記者王子昌／綜合報導

陸軍官校校長譚芳榮少將日前特邀軍事新聞研究會總幹事羅廣仁，蒞校深入交流並頒發感謝狀，以表彰羅廣仁在校史策展方面的卓越貢獻。此次活動除彰顯羅廣仁對於校史館建設的長期支持，更凸顯陸軍官校在凝聚各界力量、推動校史傳承方面的不懈努力。

羅廣仁於陸軍官校策辦百年校慶期間，無私分享多達144張珍貴且高解析度的校史紀實照片與檔案，使得校史館的館藏內容更加豐富與生動，並將陸軍官校的光輝歷史更加全面且具時代感地完成呈現。交流期間，校方特別安排館內導覽行程，並由資圖中心主任洪上校陪同及分享校史館的最新規劃與未來展望，羅廣仁也提供相關策展建議，並承諾將繼續提供更高解析度的寶貴照片，以進一步優化館內策展內容。

譚校長表示，羅廣仁的支持與貢獻不僅提升校史館的學術價值，更幫助更多人深入了解陸軍官校的輝煌歷史，未來校方也將繼續致力於校史館的發展與完善，凝聚更多力量，使光榮校史與校訓精神得以代代相傳。

陸軍官校校長譚芳榮少將致贈軍事新聞研究會總幹事羅廣仁感謝狀。（陸軍官校提供）