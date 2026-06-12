陸軍官校115年班學位授予 邁向軍旅生涯新階段

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者孫建屏／高雄報導

陸軍軍官學校今（12）日舉行115年班學位授予典禮，完成4年嚴格的軍事教育訓練與學術課程的準畢業生們，欣喜接受師長與親友的祝福，他們以青春與熱血延續黃埔的榮耀，並懷抱自信和責任勇敢邁向軍旅生涯新階段，為精實國軍戰力、捍衛國家安全奉獻心力。

典禮中，分別由陸軍官校校友基金會董事長沈慶光及校長譚少將頒發畢業總成績優異、各學系成績第一名獎，表彰學業與操行兼優的學生。隨後，由各學系主任、師長親自為正95期畢業生撥穗，象徵學業完成與新階段的開始，並由校長頒發結業證書及學士學位證書，肯定他們在學術與軍事訓練上的努力和成果。

廣告 廣告

過程中，交織著離情依依與欣喜氣氛，準畢業生們在會場與師長、隊職幹部合影，表達感謝與敬意，也與家人、親友一同分享成長和茁壯的喜悅，留下青春歲月的珍貴印記。

譚校長致詞時，懇切期勉同學牢記「二心六力」，「二心」包含愛國心，以及涵蓋軍人武德、國家責任榮譽的信念和犧牲、團結、負責的黃埔精神在內的軍人價值核心；「六力」意指領導統御、軍事專業、體能戰技、外語、解決問題及應變、自我要求等六項現代化軍官所應具備的能力，建構軍旅生涯的厚植根基。

同時，譚校長期盼同學在未來從事部隊管理工作時，放下身段，以身作則，成為值得受人敬重的幹部，更要莫忘從軍初衷，勇於自我挑戰，開創屬於新世代軍人的篇章。

「我不會祝福各位一帆風順，因為那樣激不起美麗的浪花，但是，人生一定要有理想與目標，至於如何築夢踏實，就要憑個人的努力及付出。」譚校長也以自我的座右銘與準畢業生共勉，「隨時做好自我充實的準備，當機會來臨時，是你選擇機會，而非機會選擇你。」

典禮結束後，陸官師長與全體準畢業生們在中正堂前合影，隨著學士帽拋向空中，也象徵著陸軍官校正95期學生即將邁向新的挑戰，為國軍注入新血，持續守護國家安全與社會安定。

陸軍軍官學校今日舉行115年班學位授予典禮，全體準畢業生們於典禮結後，在中正堂前向空中拋出學士帽，欣喜邁向新的挑戰。（記者孫建屏攝）

學位授予典禮後，正95期同學們齊唱期歌《勢在必行》，共同表達為實現夢想，勇敢前行。（記者孫建屏攝）

陸軍官校校長譚少將頒發正95期同學結業證書及學士學位證書。（記者孫建屏攝）