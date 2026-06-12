陸軍官校115年班學位授予 邁軍旅新階段
記者孫建屏／高雄報導
陸軍軍官學校昨日舉行115年班學位授予典禮，完成4年嚴格的軍事教育訓練與學術課程的準畢業生們，欣喜接受師長與親友的祝福，懷抱自信和責任勇敢邁向軍旅生涯新階段。
典禮中，分別由陸軍官校校友基金會董事長沈慶光及陸軍官校校長譚少將頒發畢業總成績優異、各學系成績第一名獎項，表彰學業與操行兼優的學生。隨後，由各學系主任、師長親自為正95期畢業生撥穗，象徵學業完成與新階段的開始，並由校長頒發結業證書及學士學位證書，肯定他們在學術與軍事訓練上的努力和成果。
譚校長致詞時，懇切期勉同學牢記「二心六力」，「二心」包含愛國心，以及涵蓋軍人武德、國家責任榮譽的信念和犧牲、團結、負責的黃埔精神在內的軍人價值核心；「六力」意指領導統御、軍事專業、體能戰技、外語、解決問題及應變、自我要求等六項現代化軍官所應具備的能力，建構軍旅生涯的厚實根基。
同時，譚校長期盼同學在未來從事部隊管理工作時，放下身段，以身作則，成為值得受人敬重的幹部，更要莫忘從軍初衷，勇於自我挑戰，開創屬於新世代軍人的篇章。
陸軍官校校長譚少將頒發正95期同學結業證書及學士學位證書。（記者孫建屏攝）
其他人也在看
卡巴迪／女子東亞盃6月26日開戰 中華隊備戰亞運
2026年第二屆東亞盃女子卡巴迪錦標賽將於26日至30日在台北市立大學博愛校區開幕，作為東道主的中華隊，期望可以透過實戰經驗，為名古屋亞運做準備。
世足分析／德國雪恥之道已開闢 E組聚焦熱帶球隊
今年世界盃足球賽E組十分特別，有失意的強權德國要在這屆世足賽反撲，以實力來講沒有拿到分組第1都是不及格；至於厄瓜多、象牙海岸都有成為黑馬的實力，兩者在小組賽的對決是這組最大看點。更特別的是人口僅15萬多的庫拉索，即將獻出在世足賽隊史首秀，堪稱小島的奇蹟。
國民黨幕僚被列監委名單 郭正亮揭賴清德盤算：都是為了「她」
總統府昨（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，副總統蕭美琴公布名單時強調，在未廢除監察院前，懇請立法院客觀審視、維持監察院正常運作。民眾黨已表態，絕不同意民進黨提名的監委，國民黨則表示，尚待黨團與黨中央協調。前立委郭正亮認為，民進黨監委名單納入新北市長侯友宜幕僚、新北市前副市長謝政達，是考量民進黨新北市長參選人蘇巧慧選情，是為了挖侯友宜的票。郭正......
2026世界盃》一日球迷必看懶人包 越位、自由球、12碼罰球圖解
2026世界盃（FIFA World Cup 2026）台灣時間12日點燃戰火，不論你是資深球迷，還是一日球迷，都能一起加入這場全球狂歡的足球盛宴。本文整理足球賽觀賽必備知識，讓足球新手快速掌握比賽看點。 世界盃首度擴編48隊 史上最大規…
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
快訊／SpaceX首日掛牌「飆漲22%」市值破2兆美元 台指期夜盤衝300點
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，盤中四大指數上揚，截稿前，台指期夜盤也衝上300點。
SpaceX掛牌納斯達克！永續合約日內飆到185美元 正式報價倒數
全球首富馬斯克旗下太空技術公司SpaceX（SPCX）今（12）日正式登陸納斯達克，SpaceX IPO每股定價135美元，估值達1.75至1.78兆美元，為人類史上最大規模公開募股，傳認購需求爆量2500億美元，打破沙烏地阿拉伯石油公司的歷史紀錄，超額認購高達近4倍。由於SpaceX募資規模龐大，承銷商通常希望以盤前10%手動調整撮合池，報價時間較美股開盤......
Meta大當機 臉書、IG、Threads全連不上
Meta旗下的社群平台臉書（Facebook）與Instagram於12日晚間9點40分左右發生當機，引發不少網友哀號。本次當機影響範圍包含台灣、日本、美國、菲律賓等多地的網友均回報無法使用。許多用戶在第一時間紛紛陷入恐慌。除了臉書，Instagram也同樣無法使用，就連Threads也傳出災情，有網友焦急詢問「都進不去，有沒有人現在也遇到這種情況？」、「臉......
川普怒轟伊朗說謊！美伊停戰協議各執一詞淪羅生門
美國總統川普日前在社群平台痛批，伊朗官方宣稱的停戰協議版本根本是「假新聞」，與雙方書面協議完全不符。白宮強調伊朗必須拆除核武計畫，但伊朗官方媒體卻強烈否認，雙方各執一詞，讓這場停戰協議陷入羅生門。
伊朗媒體曝協議內容！川普批「可悲又薄弱」：最好快點行動
美國總統川普表示，伊朗最高領袖已批准了與美國協議，隨後傳出美伊最快將在14日（週日）於日內瓦簽署和平備忘錄，然最新消息提及，伊朗已否認這項傳言外，台灣時間12日晚上，川普針對伊朗媒體揭露的美伊備忘錄內容駁斥，並開嗆伊朗政府「毫無誠信」，喊話「最好快點行動」。
新台灣國策智庫民調》賴瑞隆大贏柯志恩17.8個百分點 近3成民眾怕選錯人
新台灣國策智庫民調中心12日公布最新高雄市長選情調查結果，在高雄市長支持度方面，民進黨參選人賴瑞隆獲得46.2%支持，國民黨參選人柯志恩為28.4%，雙方差距達17.8個百分點，另有25.4%選民尚未決定支持對象。此外，有29.1%受訪者擔心選錯人當市長、60.6%不擔心、10.3%無明確意見。根據民調結果顯示，當選看好度方面，賴瑞隆以53.6%大幅領先柯志......
網球》延續法網女雙4強的氣勢 台日地虎組合梁恩碩／青山修子成功晉決賽
延續在法網打進女雙4強的氣勢，梁恩碩／青山修子的台日地虎組合今在屬WTA250荷蘭的利貝馬公開賽（Libéma Open）雙打4強中以打到第二盤4比1領先時，因對手德西烏克（Anastasia Dețiuc，捷克）／克羅瑪查娃(Irina Khromacheva，俄羅斯)受傷棄賽順利晉決賽，明晚將與妮爾(Ingrid Neel，愛沙尼亞)／歐爾莫絲(Giuliana Olmos，墨西哥)爭冠。梁恩碩／青山修子挾著上周在法網的精采表現，延續在貝馬公開賽打出佳績，今在4強遭遇捷克、俄羅斯組合，但台日組合今在第一盤一開始就有突出的表現，對手首個開局就被破發，但第4局就被回破以2比2平手，幸好台日組合第5、7局接連二度破發，雖然第8局被回破一局，所幸第10局關門成功後，順利以6比4先拿下第一盤。第二盤前兩局互破，但梁恩碩的台日組合接著又在第3、5局又連續破發，順利取得4比1領先時，結果對手因傷退賽，讓梁恩碩的台日組合順利拿下勝利，取得明天女雙決賽資格。更多新聞推薦• 更多》台灣軍團最新報導
高雄岡山廢棄物工廠大火！陳其邁親赴現場坐鎮…業者重罰500萬勒令停工
高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一間廢棄物處理工廠的倉庫區突然爆炸起火，現場堆放重油及大量二手太空袋，起火原因疑似是業者管理不當引發燃燒。稍早前，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解災情，環保局經檢測後認定業者違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
美伊和平協議現曙光 伊朗外長：雙方從未如此接近
中東局勢出現重大轉折！伊朗外交部長 Abbas Araghchi 於週五表示，美國與伊朗在結束中東衝突的談判上取得突破性進展，雙方距離達成和平協議「從未如此接近」。
臺北國際龍舟錦標賽熱血開槳 大佳河濱周邊交管
【記者卓羽榛臺北報導】臺北最具代表性的夏季水岸盛典「2026臺北國際龍舟錦標賽」將於6月19日至21日在基隆河大佳段迎風碼頭盛大登場。為維護活動期間交通秩序及民眾安全，臺北市政府體育局將於賽事期間實施...
電子煙成毒品溫床？醫揭抓毒駕盲點：禁了一個依托咪酯，還有下一個
近期台灣使用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯人數大增，引發多起毒駕事故。對此，精神科醫師沈政男在個人YouTube頻道中指出，目前依托咪酯的濫用侷限於東亞年輕人，為年輕人電子煙次文化的併發症。若在藥效未完全退去時開車便形成毒駕，目前政府面對毒駕採取的策略與酒駕防治類似，出動大規模警察取締，抓到後予以嚴懲，此舉可部分遏止毒駕，但一定程度後會遇到瓶頸，此時反毒工作就需......
英特爾能靠特斯拉Terafab反殺台積電？陸行之曝馬斯克行事作風：到時死更快
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前曾表示，特斯拉Terafab專案，將攜手英特爾共同合作，採用英特爾先進的14A製程技術來製造晶片。知名半導體產業分析師陸行之於臉書發文表示，英特爾要是真跟馬斯克合作出資搞廠，大概也全要聽馬斯克的，重要人才被挖光光，若馬斯克玩不過台積電，把燙手山芋丟給英特爾，反而讓英特爾死得更快。英特爾日前宣布與馬斯克旗下多家企業展......
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
北士科輝達總部風水曝！命理師揭「玉帶環腰+臨水聚財」格局：規劃得宜能成龍頭
此福地如果規劃得宜，企業能在此地掌握國際決策權、資訊權與市場節奏，成為真正的「龍頭」。象徵著企業未來的繁榮與財運，發展將如日中天，財源滾滾。輝達（NVIDIA）將台灣新總部「Constellation（星群）」落腳北投士林科技園區（北士科），星群Constellation 總部園區整體投...
T1輸了！HLE搶下MSI季中賽首張門票，Zeka熬八年「首次圓夢」
《英雄聯盟》韓國 LCK 聯賽的 Road to MSI 賽事已經進行到最後兩輪，四支隊伍要相互爭奪兩張通往 MSI 季中邀請賽的參賽門票。第三輪首先進行的是 HLE 與 T1 的晉級關鍵戰，勝者可以率先晉級；落敗隊伍則需要另外對上 GEN 與 KT 其中一支隊伍。結果這個系列賽裡 HLE 延續了第 1 - 2 輪例行賽的良好狀態，以 3：1 擊敗 T1 同時獲得 MSI 第一種子與 EWC 的參賽資格。