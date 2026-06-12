陸軍官校115年班學位授予 邁軍旅新階段

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記者孫建屏／高雄報導

陸軍軍官學校昨日舉行115年班學位授予典禮，完成4年嚴格的軍事教育訓練與學術課程的準畢業生們，欣喜接受師長與親友的祝福，懷抱自信和責任勇敢邁向軍旅生涯新階段。

典禮中，分別由陸軍官校校友基金會董事長沈慶光及陸軍官校校長譚少將頒發畢業總成績優異、各學系成績第一名獎項，表彰學業與操行兼優的學生。隨後，由各學系主任、師長親自為正95期畢業生撥穗，象徵學業完成與新階段的開始，並由校長頒發結業證書及學士學位證書，肯定他們在學術與軍事訓練上的努力和成果。

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譚校長致詞時，懇切期勉同學牢記「二心六力」，「二心」包含愛國心，以及涵蓋軍人武德、國家責任榮譽的信念和犧牲、團結、負責的黃埔精神在內的軍人價值核心；「六力」意指領導統御、軍事專業、體能戰技、外語、解決問題及應變、自我要求等六項現代化軍官所應具備的能力，建構軍旅生涯的厚實根基。

同時，譚校長期盼同學在未來從事部隊管理工作時，放下身段，以身作則，成為值得受人敬重的幹部，更要莫忘從軍初衷，勇於自我挑戰，開創屬於新世代軍人的篇章。

陸軍官校校長譚少將頒發正95期同學結業證書及學士學位證書。（記者孫建屏攝）