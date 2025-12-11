陸軍實彈演練出包誤擊民宅 陸勤部：已射擊2萬餘發僅此1發異常

針對陸軍本月4日榴彈誤落民宅事件，縣議員李俊諭(綠色背心者)邀集軍方等相關人員與居民座談。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕陸軍教育訓練暨準則發展指揮部所屬砲測中心4日在彰化田中進行155公厘榴彈實砲射擊，一枚砲彈，意外飛入溪州鄉大庄社區，造成3戶民宅遮雨棚、鋁門、樹木與磚牆受損，雖未造成傷亡，但村民驚魂未定。陸軍後勤指揮部彈藥處表示，這型藥過去10年已射擊逾2萬發，僅此1發異常，已通令全軍暫停使用。

4日上午9時30分許，砲測中心進訓部隊於濁水溪北岸砲陣地進行155公厘榴彈實砲射擊演練，預計進行4800公尺射程到濁水溪河床，前3發射擊均正常，第4發卻出包，僅射2010公尺就落地。幸好榴彈未爆炸，但村民仍擔憂未來再發生意外。今(11日)縣議員李俊諭邀集國防部、民代與近百名地方人士在溪州覆靈宮召開說明會，希望軍方檢討射擊位置並調整回饋機制。

廣告 廣告

火藥包從砲管噴出 送交專業單位化驗

砲測中心說明，所有射擊作業均依標準流程，也確定彈藥無問題才射擊，前3發均正常，第4發誤擊初判為「發射藥包異常」，因推進火藥包不明原因從砲管噴出，使砲彈推進效能失常，所以中途掉落，不過砲彈引信都設有安全機制，未達一定轉速不會引爆。

陸軍後勤指揮部彈藥處補充，這型藥過去10年已射擊逾2萬發，僅此1發異常，屬偶發案例；事後已通令全軍暫停使用同批藥品，並送交專業單位化驗，後續還將由軍備局複驗，全面檢視品質。

李俊諭表示，彰化溪州是全台少數位於砲彈飛越線下的社區，居民長期承受砲聲震動，這次誤擊更讓恐懼全面爆發。他要求國防部研議調整射擊陣地，「不能讓訓練變成百姓的無妄之災」。

「子彈是要反攻大陸、打共產黨，不是要打台灣人」。一名耆老指出，他19歲時在金門的住家被砲彈打中，造成大哥一家5口被砲彈打死的悲劇，沒想到這麼多年了，軍方對砲彈訓練的缺失還是沒改善。

居民也對回饋金制度表達不滿。大庄村長陳元振說，溪州共有大庄、成功等8村位於彈道下方，危害程度不同，但回饋金卻「人人均分」不合理，應依距離與影響程度重分配。有村民直言，錢多半由公所運用，最受影響的住戶卻沒有直接得到補助。

溪州鄉長江淑芬則發布聲明，說明國防部敦親睦鄰經費今年為1260萬元、明年提高至1380萬元，目前8村各分得87.5萬元；但因反應回饋金未直接落到居民手中，明年改發給8村約1.1萬名村民，每人500元生活補助金，其餘作為全鄉公益活動或另做這八村建設，確保資源真正回到鄉親身上。

座談會上，一名耆老指出他家曾是受害者，痛批軍方多年來對砲彈訓練的缺失還是沒改善。(記者陳冠備攝)

陸軍砲兵部隊測考中心少將指揮官姚盛龍(中)表示，射擊作業前確定彈藥無問題才射擊，前3發均正常，第4發誤擊，主因是推進火藥包不明原因從砲管噴出，使砲彈推進效能失常。(記者陳冠備攝)

縣議員李俊諭表示，彰化溪州是全台少數位於砲彈飛越線下的社區，這次誤擊讓恐懼全面爆發，要求國防部研議調整射擊陣地。(記者陳冠備攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣記者提問讓國台辦慌了手腳 沈榮欽：另一答戳破了國民黨謊言

南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

傅崐萁對連署助理費除罪化撤案助理「查水表」？藍助理嗆：有種開除我

劉寶傑再怒轟馬英九「賣台」！重申兩岸絕不能定調是內政

