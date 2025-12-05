陸軍實彈演練出包！砲彈提前落地 波及大庄村3民宅

彰化縣 / 綜合報導

太恐怖了陸軍實彈射擊演練一顆155公厘榴彈卻擊中民宅造成三戶受損！事情發生在昨(4)日，當時陸軍在彰化溪州鄉的北岸陣地實彈射擊演練，原本要打到5公里外的濁水溪床目標區，卻提前落地，打中兩公里的大庄村民宅，民宅圍牆和鋁門被打中，又彈去撞斷1棵樹，接著又彈飛到擦壞第二間民宅的屋頂後，彈到100公尺外的第三間民宅，打破圍牆， 當 時房子裡都有人在，居民說，還好炮彈沒爆，否則會造成嚴重傷亡。

民宅外碰的一聲，冒出大量白煙和灰塵，劇烈撞擊聲，民宅前的樹木也硬生生，整棵折斷。當地居民VS.記者說：「然後就這一棵，就打到這一棵樹。」附近的居民嚇一大跳，調監視器才發現，是砲彈打到家裡來。

當地居民說：「運氣很好，按照道理是砲彈一打到這個地方就會爆，結果它沒有爆，因為爆的話，那裡面有人。」記者潘宏恩說：「可以看到它的屋頂是被打到有一個凹陷的情況，當時這個砲彈先擊中綠色的民宅，打壞它的遮雨棚後，掉落到地面，結果又彈飛起來，擦過第二間的屋頂。」

砲彈飛過來打中的民宅，位在彰化溪州鄉的大庄村，當地居民嚇壞，飛過來的是一顆155公厘榴彈，先打中，民宅鐵皮遮雨棚打壞鋁門，又彈飛衝撞門外樹木，砲彈又彈起來，飛了將近3、400公尺，打中第二戶屋頂，接著又彈100公尺，飛去打破，第三戶民宅的紅磚牆，這才停了下來。

居民說：「掉到土那邊，然後又彈到那邊去。」砲彈是來自陸軍，他們4日時，在溪州鄉這處砲擊陣地，進行射擊演練，計畫要打到濁水溪床的目標區C，距離約5公里，彈砲彈卻提前落地，打中2公里外的大庄村民宅。

陸軍教準部發言人張國書上校說：「陪同司令部編組專案小組，前往調查，來釐清事故肇事原因。」

陸軍表示，打到民宅的155公厘榴彈，除了有火藥之外，作戰時會裝其 他 功能的藥種，這次因為是演練，所以只有火藥，但威力也足以打穿民宅牆壁，陸軍已經派人找到砲彈，也致贈慰問金，並強調會負責把損壞的民宅修好，後續也將強化部隊訓練，避免誤擊的情況再次發生。

