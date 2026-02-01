陸軍對美採購第三批M1A2T將運返台灣 第二批預計第二季成軍

陸軍對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，國防部官員今天表示，第三批28輛M1A2T戰車已在美國完成生產製造，將積極安排船班運返台灣，確保與第二批戰車間的訓練期程沒有間隙；至於第二批戰車人員去年12月移防新竹新豐坑子口訓場，正執行換裝訓練，預計近期將結訓返回駐地，依序進行戰備訓練及鑑測，並規畫第二季成軍正式加入戰備序列。

軍方人士1日表示，第二批M1A2T戰車（圖）已在去年12月移防新竹新豐坑子口訓場，展開「結合火砲與觀瞄系統驗收」換訓實彈射擊訓練。（中央社資料照）

陸軍目前有約千輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用逾20年，除了購置新引擎換裝於M60A3戰車、執行射砲控等系統升級具備「獵殲模式」（Hunter-Killer）外，陸軍也編列新台幣405億2415萬元對美採購108輛M1A2T戰車，駐防六軍團，衛戍北部地區。

第一批38輛、第二批42輛M1A2T戰車，分別在113年12月、去年7月抵達台北港。國防部官員告訴中央社記者，第三批28輛戰車目前已在美國製造完畢，積極安排船班運返台灣，確保第三批與第二批戰車間的訓練期程沒有間隙。

針對正在執行換裝訓練的第二批M1A2T戰車，軍方人士提到，已在去年12月移防新竹新豐坑子口訓場，展開「結合火砲與觀瞄系統驗收」換訓實彈射擊訓練，相關課目包括空操演練、120公厘戰車砲射擊（含夜射）、車裝機槍戰鬥射擊，預計近期結訓並返回駐地。

軍方人士指出，返回駐地後將依序進行戰備訓練及鑑測，規畫在今年第二季舉行內部成軍典禮，正式加入戰備序列。

M1A2T的獵殲系統是戰力關鍵，相較於舊型戰車的車長、射手觀瞄系統綁在一起，需完成一次搜索、瞄準、戰鬥後，才能進行後續目標搜索，獵殲系統可賦予射手目標、進行識別後，即進行下一輪搜索，大幅提升循環接戰效率。