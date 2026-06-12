陸軍履帶車楊梅出大事 5車遭殃被撞毀

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桃園市楊梅區電研路昨（11日）晚發生軍用車輛交通事故，陸軍砲兵第21指揮部一輛履帶型車輛疑因會車閃避不慎，撞擊路邊停放的五輛自小客車，所幸無人員傷亡。

履帶車疑會車不慎，撞擊路旁停放5輛轎車。（圖／翻攝畫面）

桃園市政府警察局楊梅分局表示，這起事件發生於昨晚10時33分、楊梅區電研路一百九十巷，該履帶車行經該路段時，在會車過程中未能妥善閃避，導致與路旁停放的五部汽車發生碰撞。經現場處理，確認無人員傷亡情況。

事故中受損情況嚴重。首當其衝的黑色轎車遭到履帶車強力撞擊，不僅後擋風玻璃破裂，車身後半部更因強大衝擊力而嚴重變形成廢鐵。其他四輛遭波及的車輛，車頭、車尾也在連續擠壓過程中紛紛受損，整個巷弄現場一片狼藉。

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警方對履帶車駕駛進行酒測，結果為零，排除酒駕因素。目前詳細事故原因仍在調查釐清中，警方將進一步釐明會車不慎的具體經過，以及是否涉及其他可能因素。

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