陸軍彰化實彈射擊 榴彈射偏3民宅受損

監視器錄下驚險瞬間，天外飛來不明物體砸向民宅車庫，瞬間冒出大量白煙，撞擊力道大到把門前的樹折斷。

被波及的還不只這裡，就在幾秒鐘前，隔壁住家遮雨棚也被打穿，邊角因此掉落，住戶被巨大聲響嚇到跑出來查看，才發現竟然是砲彈打到自家。

陸軍教準部發言人張國書上校表示，「本部所屬砲測中心進訓部隊，在今天（4日）上午9時30分左右，在濁水溪北岸執行火砲射擊訓練，因不明原因，造成155公厘榴彈誤落民宅事件。」

彰化溪州鄉的陸軍，4日上午進行實彈演練，1顆155公厘榴彈不明原因射偏，飛往大庄村，先射穿1戶民宅遮雨棚，接著往下擦撞另1戶民宅鋁門，彈飛把門外的樹撞斷，又再彈飛大約250公尺，再擦撞第3戶牆磚才停下來，3戶民宅居民飽受驚嚇。

張國書上校指出，「3戶民宅局部受損，所幸居民沒有受傷，獲報後，砲測中心單位指揮官立即親赴現場慰問、向居民表達歉意，也獲得住戶諒解。」

陸軍後續找回砲彈，也致贈慰問金，承諾協助修繕房屋，砲指部表示，這顆榴彈疑似火藥填充劑量不足，會組專案小組調查事原因。