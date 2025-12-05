陸軍彰化實彈演練射偏損民宅 軍方尋獲榴彈並贈慰問金

遮雨棚破損、鋁門破裂、屋簷邊的水管也被撞斷，陸軍4日在彰化縣溪州鄉進行實砲射擊演練，其中155公厘榴彈射偏往大庄村飛來，監視器還拍下掉落驚險瞬間，門前的樹遭當場折斷。

溪州鄉大庄村長陳元振表示，「住戶剛好在廚房隔壁，差不多5公尺而已，隔壁這間在煮早餐，他也嚇一跳。」

陸軍砲測中心部隊4日上午9時半左右，執行火砲射擊訓練，砲陣地原先射擊目標為8公里遠的濁水溪灘地。溪州鄉大庄村長表示，受波及的還有2戶民宅，榴彈最後是在一處磚牆停下。

房屋受損屋主說道，「發射，掉在我們屋頂，然後又飛去那邊。」「撞到這，這被撞到，子彈掉在那。」

事發後陸軍隨即派員尋找榴彈下落，所幸沒有人員傷亡，軍方隨即致贈受損3戶居民慰問金，並強調這枚榴彈疑似火藥填充量不足，射擊後失控闖禍。

彰化縣議員李俊諭表示，「今天是還好運氣很好，沒有爆炸，要是爆炸的話，後果就不堪設想。」

陸軍教準部發言人張國書上校指出，「3戶民宅局部受損，所幸居民沒有受傷，獲報後砲測中心單位指揮官，立即親赴現場慰問向居民表達歉意，也獲得住戶諒解。」

當地民眾表示，早年因為砲彈品質不夠精良，曾發生射擊偏離狀況，打到民宅造成建物受損，這種意外已經很久沒發生。

軍方強調已獲住戶諒解，後續已成立專案小組，調查事故發生原因，並強化部隊訓練測考風險管控。