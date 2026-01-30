陸軍役男入營報到 臺東軍人服務站關懷送暖

記者孫建屏／綜合報導

臺東縣政府今（30）日在火車站歡送1年期陸軍第2249梯次役男入營，軍人服務站站長曾仁政一早也前往關懷，同時介紹軍人之友社服務項目、宣導服役期間注意事項及權益，並提醒家鄉子弟入營後，應立即將部隊單位及幹部聯繫電話告知家屬報平安，以利家屬與部隊雙向聯繫，防止遭詐騙情事發生。

曾仁政表示，近來天氣早晚偏涼，日夜溫差大，一定要注意自身保暖措施，也叮囑要做好個人防疫工作，勤洗手，注意身體保健；在部隊應遵守相關管教規定，如訓練時身體不適，要立即向幹部反應，遇有任何疑難問題，可隨時向軍人服務站反映尋求協助。

臺東縣1年期陸軍第2249梯次役男今日入營，軍人服務站站長曾仁政到場歡送，祝福役男平安結訓。（臺東縣軍人服務站提供）

臺東縣軍人服務站站長曾仁政介紹軍人之友社服務項目，宣導役男服役期間應注意事項及權益。（臺東縣軍人服務站提供）