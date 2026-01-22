陸軍後勤訓練中心偷拍醜聞！窺視女同袍尿尿…他認罪、賠償討不回iPhone

記者陳弘逸／桃園報導

桃園市八德區陸軍後勤訓練中心去年爆偷拍醜聞，女兵在女廁遭偷拍。（示意圖／PIXABAY）

桃園市八德區陸軍後勤訓練中心去年爆偷拍醜聞，一名職軍大壯（化名）尾隨女同袍進入女廁，用手機偷拍女方如廁；受害女子察覺有異，通報長官此案曝光；大壯落網後認罪，遭依法起訴，案件移到法院審理時，達成和解並履行賠償，受害女同袍具狀撤告，法院諭知不受理之判決。不過，扣案手機有竊錄影像附著物或物品，依法單獨宣告沒收。

判決指出，職軍大壯（化名）2025年4月14日上午10時40分，在桃園市八德區陸軍後勤訓練中心水空教室1樓，尾隨女同袍進入女廁，並把手機開啟錄影，從廁所隔間上方越過隔板，由上往下攝錄女方如廁。

受害女同袍發現遭偷拍，隨即通報長官，並調閱監視器逮人，警方循線逮到大壯，並查扣偷拍用的iPhone11。

警詢、偵訊時間，大壯都坦承犯行，被依刑法第315條之1第2款之無故以照相之方式竊錄他人身體隱私部位，及同法第319條之1第1項無故攝錄他人性影像罪起訴。

案件進入審理階段，大壯在審理言詞辯論終結前，達成和解並履行賠償，受害女同袍具狀撤告，法院諭知不受理之判決。不過，扣案手機有竊錄影像附著物或物品，依法單獨宣告沒收。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

