面對現代戰爭中，戰車與裝甲部隊的威脅，國軍建構以小博大不對稱優勢，《陸軍戰力進化論》進入第二集，聚焦陸軍現役最強反裝甲利器「標槍飛彈」。透過深入直擊反甲連操演，解構這款在烏俄戰場一戰成名，且在國軍演習中，維持百分之百命中率的守護神，看它如何成為城鎮防衛作戰關鍵。





《陸軍戰力進化論》揭密標槍飛彈 百分百命中神話守護台灣

升級版標槍飛彈。（圖／翻攝畫面）





神似運動員標槍路徑 頂攻模式專殺敵戰車

標槍飛彈命名由來，主因在於發射後飛行軌跡，與運動標槍投擲弧線相似，它與一般飛彈的攻擊模式些許不同，會先飛向高空後向下俯衝，針對戰甲車最脆弱的頂部，進行由上而下的致命打擊，當然除了頂攻，它也可以依照戰場需求選擇直攻。

這種獨特的「頂攻」模式，能確保在任何情況下，幾乎都能命中摧毀敵方目標。標槍飛彈透過熱顯像瞄準與影像鎖定技術，標槍飛彈實現了只要看得到，就一定打得到的準度。這也是標槍飛彈在國軍演習中，能繳出100分、命中率百分之一百的主因。

《陸軍戰力進化論》揭密標槍飛彈 百分百命中神話守護台灣

標槍飛彈，單人即可操作。（圖／翻攝畫面）

《陸軍戰力進化論》揭密標槍飛彈 百分百命中神話守護台灣

標槍飛彈，飛行軌跡類似運動標槍。（圖／翻攝畫面）

三名官兵滅一戰車連 單兵攜帶適應台灣城鎮戰

除了火力強大，標槍飛彈的核心優勢，在於它具備極高機動性，同樣是反裝甲的拖式飛彈，標槍飛彈僅需三名官兵、甚至一位射手，就可以發動攻擊作戰，這樣的輕巧便利，國防安全研究院研究員許智翔就認為，這特點對台灣西部狹長地形、城鎮林立的環境中，單兵就能操作，能發揮極大戰術價值。

陸軍反甲連班長譚家仁表示，標槍飛彈射擊限制少，只要避開樹林遮蔽，距離超過六十五公尺以上即可射擊。官兵可依地形選擇坐姿、高跪姿，或是站姿發射飛彈。在極端情況下，一名射手就能連續殲滅三台戰車，一個排的標槍飛彈戰力，就足以消滅一整支敵軍戰車連的實力。

隨著戰爭形態轉變，陸軍目前已擁有更先進、升級版的標槍飛彈，這不僅強化了對敵打擊實力，更增加了防衛作戰的韌性，陸軍積極建構更強的反裝甲火網，是國防轉型的重要一步，而標槍飛彈、不僅降低官兵戰損的風險，更讓台灣在面對重裝威脅時，具備了反擊的實力。

