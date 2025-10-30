陸軍戰車「沿路噴黑煙」？十軍團發聲：柴油引擎的正常現象

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

股市分析師吳東昇昨（29）日在臉書上傳一段戰車沿路噴黑煙的影片，並幽默寫下：「別笑！這很可能是全球最新型的『匿蹤戰車』，你必須開到旁邊才知道這不是火燒車。」貼文一出立刻引發熱議。對此，陸軍第十軍團指揮部澄清，影片中的CM11戰車採用柴油引擎，若在重負荷或靜止起步時需加大油門以增加扭力，因此出現黑煙屬正常現象。

吳東昇昨日在臉書上傳一段戰車沿路噴黑煙，引發網友熱議，陸軍第十軍團指揮部澄清出現黑煙屬正常現象。（图/翻摄Facebook）

吳東昇昨天PO出戰車行駛噴出濃濃黑煙的影片，引發網友熱議「新偽裝武器，煙霧戰車，敵人打不到」、「阿兵哥會不會先得肺腺癌掛了」、「烏賊戰術，叫環保局來開單，強制驗車後才可上路」、「柴油引擎！ 排黑煙很正常！ 就是有點老」。

對此，《ETtoday》報導，第十軍團發言人鄭傑元少將說明，參與演訓的車輛均依規定完成定期保養與燃油濾心更換，各項鑑定顯示狀況良好。他進一步解釋，柴油引擎在起步或負載較大時，需加大油門來增加扭力，產生局部黑煙屬於正常現象。

十軍團也表示，國軍務實執行實戰化訓練，將持續精進後勤維保整備作為，籲請國人支持國軍各項訓練任務。



