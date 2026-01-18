陸軍打擊旅全面更名「聯合兵種旅」 學者：具備獨立作戰能力

陸軍轄下的7個裝甲、機步旅，自元月起正式更名為「聯合兵種旅」。對此國防學者解析，國軍過往推動「聯合兵種」現代化作戰思維，卻侷限於裝備數量。如今在各新式武器陸續到位後全面展開，預期未來打擊旅更能具備獨立作戰能力，在戰術執行上會更具效益。

國防部2019年進行「可恃戰力專案」，將陸軍裝甲、機步等7個打擊旅與關渡指揮部轄下的部分營級部隊，重新整編成聯合兵種營(簡稱聯兵營)，內含裝甲、機步、火砲、防空、反裝甲等作戰能力，強調「一個營就能出去戰鬥」，強化獨立作戰量能。

廣告 廣告

而在此項改革進行6年多後，近期陸軍轄下的打擊旅，包含北部的裝甲584旅、542旅、機步269旅，中部的裝甲586旅、機步234旅，及南部的裝甲564旅、機步333旅，其番號自元月起，都將從原兵科命名，統一改稱為「聯合兵種旅」

對此，國防院學者蘇紫雲解析，雖然以兵科來進行部隊編制，在後勤維保與訓練管制上都較為明確，但在強調聯合作戰的現代戰爭下，兵科之間的指管協調就會出現窒礙，因此國軍近年推動將「打擊單位」轉化為基本「戰術執行單位」的「聯合兵種」作戰體系。

不過由於侷限各武器載具(如戰車、裝甲車或防空、反甲武器)的數量，因此2019年先從營級開始試驗。而如今在近年國軍各項新式武器儎具陸續到位、再加上一年期義務役的恢復，兵源獲得補充，因此陸軍正式開始進行變革。蘇紫雲說：『(原音)打破兵科才會叫做「聯兵」，以前(裝備)是屬於兵科的，現在就可以平均配置，每個旅都有完整的獨立作戰能力，也就是步、砲、裝齊全。在每個作戰區等於都會有2到3個聯兵旅，遂行聯合反登陸、反空降的任務就便為方便。』

蘇紫雲也指出，預期未來聯兵旅的編制下，會納入更多中大型無人機或攻擊、戰術型無人機，強化獨立戰場感知與作戰能力。同時聯兵旅也會有較扁平化的指管通訊機制，發揮共同作戰圖像，等於是讓一個旅就能全般狀況，發揮火力與兵力的調遣。