陸軍採購第一批反無人機傳不合格 創未來：多數項目通過部分優化中

陸軍採購的第一批無人機反制系統13套交貨，傳出驗收結果綜判為「不合格」，創未來澄清表示，現正在對陸軍的期待做優化修正。（圖片來源／創未來臉書）

媒體傳出陸軍採購的第一批無人機反制系統13套交貨，驗收結果綜判為「不合格」，創未來今（11）日澄清表示，現正在對陸軍的期待做優化修正。測驗中大多數項目通過，惟部分尚未符合陸軍的期待。

媒體報導陸軍消息稱，創未來公司於114月10月13日完成第一批無人機反制系統13套交貨，全部26套必須在今年年底以前完成。

報導稱，8月進行第2次招標只有創未來與均利兩家廠商投標並過關，經過兩次在宜蘭大福兵試場進行POC驗證實地測試，首次兩家均因不合格項目「算零分」未達總分標準，都未過關但仍有分數，最後由創未來得標。

13套全不合格非事實，115年10月全數完成安裝

不過，創未來強調，第一批的13套，只有抽驗5套至大福進行性能測試，媒體稱13套全不合格並非事實。

同時依據契約期程，就並未規定114年底要建置26套，第一批的13套，要在性能測試通過後2個月內完成安裝，預計在115年3月底前完成，至於第二批13套，預計115年6月底前交貨，並在10月底前完成安裝。

創未來強調，是依照契約要求及時程，完成系統交貨與各階段性能測試，所有作業均恪守契約所訂定的時程與規範，因為陸軍對於系統性能有更多的期待，所以正在依此進行優化修正。

陸軍對性能有更多期待優化中，精進功能為必要環節

針對POC驗證不合格項目也算有分數等質疑，創未來稱，國防部先前已有對外說明，並強調競標規範從始至終未曾改變。建議媒體查核官方有關競標程序的聲明，避免傳播不實資訊。

軍事專家對此指出，國防工業專案的驗收缺改，是系統在實際場域中進行優化，精進功能是自然且必要環節，他以軍用商規無人機為例，同樣是在第二次才通過驗收。

