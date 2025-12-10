陸軍教準部指揮官主持主官會報 俾利各項任務推展
記者連琳／綜合報導
陸軍教準部指揮官孔中將昨日主持「主官會報會議」，召集各高勤官、業管處組及各訓部（中心）指揮官與會，會中首先由各處（組）針對上級重要命令，及當前政策指導暨工作執行事項實施報告，接續由各單位報告近期工作重點與執行概況，期透過定期會議召開，妥善工作分配及命令貫徹，俾利各項任務推展順利。
孔指揮官強調，部隊訓練是各級主官首要責任，各測考中心應確實把關基地訓練，確維訓練成效；另各項工作執行均須按「計畫、執行、考核」要領，掌握工作節點管制，並發揮組織分層管理效能，提升幹部專業職能與工作執行成效，完善風險管控作為，以達成預期設定目標。
陸軍教準部指揮官孔中將主持主官會報，俾利各項任務推展順利。（陸軍教準部提供）
