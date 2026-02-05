陸軍教準部指揮官主持新春聯歡暨慶生餐會 勉再創武略新猷

記者張雅淳／綜合報導

陸軍教準部昨日辦理「新春聯歡暨慶生餐會」，由指揮官孔中將主持，以「金馬迎春，福氣滿門」為活動主軸，藉由官兵創新表演及慶生活動等多元節目，在歡樂氣氛中使同仁深入了解建軍轉型的過程，承襲優良傳統，持續精進陸軍教育訓練。

孔指揮官表示，緬懷過往迎新春，教準部歷經組織變革與調整，在前輩們無私奉獻下，才能奠定今日穩固的根基，展望未來，期勉所有同仁，在落實司令呂坤修上將「實戰化」訓練要求下，以新思維、新科技、新裝備及新訓練原則，持恆優化教育、訓練、測考及研發等重要工作，並以承擔負責、勇於創新及實事求是的態度，迎接新思維的挑戰，共同再創武略新猷。