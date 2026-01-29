陸軍教準部指揮官視導步訓部班隊 勉持續精進專業

記者謝承宏／綜合報導

陸軍教準部指揮官孔中將昨日在業管處長及單位主官陪同下，視導步訓部班隊訓練實況，於城鎮戰訓練場實地觀摩各班隊訓練情形，了解學員在模擬實戰環境下的戰技運用與臨場反應；透過觀察機制，即時觀察學員戰術動作、處置流程與決策判斷，並適時予以引導與修正，協助學員在訓練中精進作戰能力，厚植實戰基礎。

孔指揮官表示，步訓部肩負培育陸軍步兵專業幹部之重任，訓練內涵攸關部隊基層戰力根基；訓練過程雖具挑戰性，惟各項基礎戰技與體能訓練，皆為官兵未來遂行任務與帶兵作戰之關鍵，期勉學員珍惜受訓機會，持續精進專業知能與體能素質，確實將訓練成果轉化為部隊戰力，成為穩定建軍、值得信賴之基層幹部。

陸軍教準部指揮官孔中將視導班隊訓練，厚植戰力基礎。（陸軍教準部提供）