陸軍教準部指揮官視導無人機訓練中心 勉培育專業人才

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍教準部指揮官孔中將昨日在政戰主任及各處（組）長陪同下，視導無人機訓練中心，除聽取單位任務簡報外，亦針對當前政策與訓練發展方向實施指導，並由單位說明近期任務執行情形與訓練成果，透過橫向溝通與整合，確保政策推動與實務執行能有效銜接。

孔指揮官強調，面對未來作戰型態快速變化，無人機運用已成為現代戰場關鍵要素，訓練體系須同步精進，發展訓練規範與作戰教則，朝向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向推進，期勉單位持續強化任務規劃、戰術運用及戰力整合能力，建立符合實戰需求的無人機訓練模式，培育專業素養與實務能力人才，為國防戰力注入新動能，肆應未來多元威脅與作戰環境挑戰。

陸軍教準部指揮官孔中將視導無人機訓練中心，期勉單位培育專業人才。（陸軍教準部提供）