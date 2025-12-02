陸軍教準部指揮官視導砲訓部 勉厚植教學量能

記者連琳／綜合報導

陸軍教準部指揮官孔中將日前前往砲訓部履新視導，除聽取單位任務簡報外，並針對校舍啟用、人力成長、訓能規劃及研發作業實施工作指導，肯定單位在有限時間下，完成多項校舍搬遷及教育訓練等工作，並慰勉官兵期間所付出的努力與辛勞；隨後實地巡察各教室與訓場，勉勵幹部持續精進教學品質，為部隊培育更多優質砲兵人才。

孔指揮官表示，校舍搬遷揭牌典禮工作在即，須按「計畫、執行、考核」要領，透過「發掘問題、立即處置、窒礙反映及追蹤掌握」等步驟，發揮組織分層管理效能，提升工作執行成效，另期勉所屬幹部能持續精進本職學能，厚植教育能量，戮力教育訓練，提升陸軍砲兵部隊堅實戰力。