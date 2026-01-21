陸軍新北旅戰情室資安失控 監察官私下「隱藏號碼」恐嚇陳情人

陸軍第六軍團指揮部回應，本案於接獲相關反映後，即依程序啟動行政調查，目前尚查無具體違失事證。（示意圖，非當事人，本刊資料照）

台北市1名A女向本刊爆料，指1月14日上午撥打新北後備旅戰情室，準備檢舉1名賴姓上尉財務官長期違規持有未登記核准、門號0981開頭的智慧型手機（黑手機），令A女震驚的是，該通檢舉電話竟由賴員本人親自接聽，嚇得她情緖失控。

「學姐，昨天那個」，A女撥打戰情室公務電話，一接通就聽到被檢舉人賴姓上尉不但不慌張，還冷靜地將電話轉接給1名女子，對方開口問她來意後，講沒幾句話隨即掛斷。

沒想到當天中午，1名自稱監察官的何女，刻意使用「隱藏號碼」撥打給A女，何女在電話中態度惡劣，說話語氣咆哮，完全無視資安違規事實，其行為完全違反《國軍監察作業程序》。

A女質疑，為何正式的監察官不敢用公務機撥打電話？為何使用隱藏號碼私下恐嚇？這種做法難道不是軍中集體包庇、試圖滅證的前兆嗎？何女非但未詳實記錄事證，還在電話中瘋狂咆哮、威脅陳情人，護航意圖明顯。

A女稱，1月14檢舉當天，軍方針對賴員寢室、辦公處所及其私家車輛實施查察，查獲手機乙支（Samsung Galaxy A15）及0931、0938雙卡門號，並依規定安裝監管軟體及MDM上鎖，排除該員於機敏處所使用手機及洩密疑慮等情；另檢舉LINE ID綁定某門號，是因賴員為讓賴母便於記憶，故將ID設為此一門號。

1月15日傍晚，當A女正在與六軍團交涉時，涉案軍官竟在營內同步封鎖她，挑戰軍紀底線。A女稱，當晚向軍方點出「封鎖即滅證」後，該軍官竟在短時間內「精準解封」，事後裝作若無其事，強烈質疑六軍團監察單位在調查過程中洩密，教導涉案軍官「先封鎖規避、被抓後再解封掩蓋」，舉報機制形同虛設。

A女控訴，軍方辯稱該ID是「為了方便母親記憶」，但若該帳號僅為正常的家屬通訊，何需事後進行「毀滅帳號」的動作？此舉證明該帳號涉及「非法隱蔽通訊」，且涉案人正試圖毀滅數位足跡。

另外，賴員於2023年8月調佔少校職缺，任職單位財會官乙職，預計於2026年7月1日晉任，另涉偽冒官階，損害軍譽。

A女指控，軍方提供給立委辦公室的公文（晉升日期）是假的，對比賴在網路上的自白，證明軍方公然欺騙國會。目前全案已向多位立委、監察院檢舉，真相仍靜待法律檢驗。

陸軍第六軍團指揮部回應，本案於接獲相關反映後，即依程序啟動行政調查，目前尚查無具體違失事證；本案係所屬人員與民人私領域情感及財務糾紛，後續將視整體調查結果，依規定妥適處理。

有關申訴監察官部分，因監察官無配發公務手機，且單位室內電話均設於開放空間，不利案件查證與溝通，單位監察官基於調查需要及個人資料保護考量，遂採隱藏號碼方式，以個人手機聯繫當事人，並於通話中清楚表明身分與聯繫目的，並無不當或不透明情事。

此外，賴員人事調整係依規定辦理，晉升時程與提供委員資料內容均相符；為求慎重，國防部現今也介入調查。

