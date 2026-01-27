陸軍春巡直擊！海馬士首度參與 模擬本島火力跨區增援澎湖

去年甫成軍的海馬士多管火箭系統也首度參與春巡，並在媒體前近距離亮相，模擬對澎湖島嶼實施跨區火力增援。（圖／李奇叡攝）

年節將屆，國防部今（27日）邀請媒體參訪春巡，藉此對外公開戰備整備實況；首站來到台中新社龍翔營區，由陸軍十軍團整合作戰區內陸軍部隊，包含聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施地空整體操演。去年甫成軍的海馬士多管火箭系統也首度參與春巡，並在媒體前近距離亮相，模擬對澎湖島嶼實施跨區火力增援；另外，軍方也首度將攻擊型無人機投入演訓。

本次操演想定為中共東部戰區對我發布聯合軍演，並且用在台協力者企圖對我關鍵基礎設施、重要軍事目標實施突襲。國防部依當前狀況，由聯合作戰指揮中心電令各部隊立即備戰操演生效，各戰備部隊立即實施應援作戰，以確保地區安全。

陸軍司令部表示，「立即備戰操演」生效時，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，戰備偵巡至新社龍翔營區，阻敵特攻突襲，並藉無人機偵蒐與攻擊、地空整體作戰及遠距火力跨區增援等作戰行動，驗證戰備部隊快速應變制變與協同作戰能力。

此次操演特別模擬作戰區以海馬士多管火箭系統實施遠距精準火力跨區增援之課目，展現陸軍因為新興兵力逐漸成軍，具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。現場演練總計6項科目，首項科目為「短程防空接戰」。攻擊軍動用075型兩棲攻擊艦，搭載直18、直20直升機，從海峽中線猝然而起，飛向台灣中部實施突襲；防衛軍則以防空戰備部隊實施接戰。

第2項科目為「敵機降企圖奪佔軍事目標」。由在台協力者駕駛2輛改裝的車輛突入營區，向塔台方向實施突襲，並且掩護2架次敵機向新社機場實施機降作戰。該科目由602旅應變部隊實施接戰，並要求戰備部隊迫砲實施火力壓制。

攻擊軍實施機降攻擊。（圖／李奇叡攝）

第3項科目為「地空整體作戰」。攻擊軍佔領了塔台周邊要點，防衛軍偵搜部隊抵達新社機場，運用戰術近程無人機針對塔台周邊展開偵搜，並由地面偵察組、狙擊組控領要點，對敵攻擊，導引陸航直升機實施攻擊。

第4項科目為「無人機攻擊」。攻擊軍部分遭我猛烈攻擊後會退至塔台內部的要點，各位媒體朋友可以看到左前方目前標示氣球的位置，為模擬塔台的內部的一個要點。防衛軍部分，由無人機大隊會派遣攻擊無人機對敵來實施精準的一個攻擊，並且用迫砲火力持續對敵壓制。

第5項科目為「戰鬥隊實施戰場掃蕩及戰傷救護」。攻擊軍持續頑強抵抗，防衛軍本隊抵達新社機場後，交互掩護前進攻擊，對塔台登陸之敵實施掃蕩，並且依照戰況來實施戰傷救護。

防守軍遭敵火力擊倒，立即實施戰傷救護。（圖／李奇叡攝）

第6項科目為「海馬士火力跨區增援射擊」。由於攻擊軍仍有不明的船團持續向第一作戰區突入，戰區依JOC命令，即刻動用海馬士向澎湖望安島、七美島接續集火射擊，並佔領陣地，以火力支援第一作戰區。

軍方表示，海馬士多管火箭系統優勢在於快速進入射擊位置、快速完成射擊準備、快速完成彈箱裝卸載，具備高機動、快速部署與精準打擊的作戰特性，有效提升我國火力反應速度與戰場生存能力，高機動性也為人員及武器載台提高戰場存活率。射擊任務完成後，發射車隨即迅速脫離射擊位置，返回預定隱藏點實施掩蔽，維持後續作戰安全。

防守軍完成掃蕩，佔領據點。（圖／李奇叡攝）

陸軍司令部表示，本次操演充分展現陸軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的蛻變。因應近年敵情威脅型態快速轉變，除持續精進實戰化訓練外，亦積極推動M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、各型無人機及其反制系統，以及標槍與拖式2B反裝甲飛彈等關鍵裝備之籌購與數量提升，期藉由新裝備與新科技導入，全面提升部隊整體防衛韌性與作戰效能，也籲請國人支持陸軍建制先進武器裝備。



