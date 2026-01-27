陸軍春節加強戰備操演 海馬士展現縱深打擊能力

（中央社記者吳書緯台中27日電）國防部今天舉行民國115年春節加強戰備媒體邀訪活動，陸軍部隊進行地空整體操演，現場槍聲四起，硝煙瀰漫，陸射劍二飛彈車與海馬士多管火箭系統首次在春節加強戰備操演亮相，海馬士多管火箭模擬遠距精準增援澎湖，展現縱深打擊與整體聯合作戰能力。

陸軍上午在新社龍翔營區進行戰備操演，由十軍團整合作戰區內陸軍部隊，包含聯兵第586旅、砲兵第58指揮部及航空602旅等單位實施地空整體操演，想定預設為「立即備戰操演」生效時，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，戰備偵巡至新社龍翔營區，阻敵特攻突襲等作戰行動。

操演假想中共075型兩棲攻擊艦搭載直8運輸直升機2架、武直10攻擊直升機4架猝然由海峽中線起飛航向台灣中部地區，國軍TAAOC（作戰區防空作戰中心）下令戰備防空排立即對敵機群部隊實施接戰，由AH-1W眼鏡蛇直升機扮演的攻擊軍進襲機場，防空部隊由陸射箭二飛彈車、指管車與雷達車組成，進行模擬接戰。

隨後，由陸軍特戰官兵所扮演的中共在台協力者，駕駛改裝車輛突入新社機場，並引導直8運輸直升機沿大甲溪谷至新社機場實施機降，霎時間機場內槍聲四起、硝煙瀰漫，此時特戰官兵扮演的共軍官兵半空中自UH-60M繩降，與守備部隊接戰，並控制塔台周邊要點，企圖向機棚等處實施破壞。

602旅營區應變部隊此時實施自衛戰鬥，作戰區命令戰備部隊迫砲排模擬先行實施反機降火力應援，而戰備部隊運用戰術進行無人機先期偵蒐敵情，地面偵查組及狙擊組占領要點向敵軍實施攻擊，並引導陸航直升機協力攻擊，此時AH-1W眼鏡蛇直升機飛抵機場上空增援守備部隊，場面震撼。

作戰區派遣58砲指部的無人機大隊，以攻擊無人機對敵實施精準攻擊，並模擬迫砲火力壓制敵軍，防止敵軍溢出包圍網。軍方人士表示，這款攻擊無人機是以訓練經費採購的商用無人機進行訓練，現場以無人機精準撞破標示敵軍所在的氣球，展現精準打擊能力。

隸屬於聯兵第586旅的M60A3戰車，CM32、CM33與CM34雲豹甲車、野戰型救護車所組成的戰鬥隊，進入新社機場實施戰場掃蕩及戰傷救護，官兵迅速將負傷官兵處置後送上救護車後送；機步排官兵以交互掩護進入塔台，維持完整的警戒和火力覆蓋，於塔台實施限制空間戰鬥。

操演尾聲，假想的敵情為雷達情資顯示，中共不明船團持續航向位於澎湖的國軍第一作戰區，企圖登陸望安島及七美島，威脅第一作戰區。

國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）此時電令，作戰區立即以海馬士多管火箭火力跨區增援第一作戰區。海馬士多管火箭系統發射車和彈藥車等車輛，迅速從他處駛入機場就發射位置，依作戰區火力目標分析及標定，向望安、七美實施射擊，發射車隨後迅速駛離脫離發射位置，返回預定隱藏點實施隱蔽，展現海馬士多管火箭系統高速機動、快速部署與精準打擊的作戰能力。

陸軍司令部指出，此次操演特別模擬作戰區以海馬士多管火箭系統實施遠距精準火力跨區增援的課目，展現陸軍因為新興兵力逐漸成軍，具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。（編輯：楊蘭軒）1150127